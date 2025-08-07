Mónica Puig comparte las primeras fotos de su bebé

La extenista y campeona olímpica puertorriqueña, Mónica Puig, se convirtió por primera vez en madre el domingo.

La extenista publicó varias fotografías en su cuenta de Instagram en las que muestra a su primogénita Mila Alexandra Rakitt.

“Unconditional”, escribió.

La medallista de oro olímpico compartió el domingo con todos sus fanáticos la emotiva noticia de que se había convertido en madre.

A minutos de la gran noticia, varios colegas, allegados y fanáticos se mostraron muy emocionados por la noticia dejándolo saber en los comentarios de la publicación que lee: “Nunca supe que existía un amor como este”.

El pasado mes de febrero, en su primer trimestre de gestación, y a través de una publicación en sus redes sociales, la pareja de tenistas publicó una fotografía del ultrasonido de su bebé anunciando que estaban esperando la llegada de su primogénita.

La niña es producto de su relación con el estadounidense y también tenista Nathan Rakkit, con quien contrajo matrimonio en 2022.