Leones de Ponce tendrán su fiesta: Anuncian caravana para celebrar subcampeonato del BSN

Los Leones de Ponce no se quedarán atrás y llevarán a cabo una caravana de celebración a pesar de haber caído frente a los Vaqueros de Bayamón en la final del Baloncesto Superior Nacional (BSN), que culminó el pasado lunes.

A través de las redes sociales, el municipio de Ponce anunció que la caravana de celebración del subcampeonato se llevará a cabo el viernes 15 de agosto, con una fiesta que culminará en La Guancha. La salida de la caravana será a las 5:00 p.m. desde el polideportivo Frankie Colón Alers, en Los Caobos.

“¡Acompáñanos en la caravana de nuestros Leones de Ponce, subcampeones del BSN, que llenaron de orgullo a nuestra ciudad! 🦁❤️🖤” lee la publicación junto con los detalles del evento.

Caravana de los campeones Vaqueros de Bayamón

El anuncio se realiza luego de que los campeones Vaqueros de Bayamón anunciaran que llevarán a cabo su caravana de celebración mañana, jueves 14 de agosto.

La celebración comenzará con la Caravana del Triunfo, saliendo a las 5:00 p.m. desde el estacionamiento posterior del estadio Juan Ramón Loubriel, recorriendo las principales vías del municipio, incluyendo la calle Lolin Miranda, la PR-2, la PR-167, la avenida Aguas Buenas, la PR-174, Lomas Verdes y la avenida Santa Juanita, entre otras, culminando en el coliseo Rubén Rodríguez.

A partir de las 7:00 p.m. dará inicio la Gran Fiesta de Pueblo en las afueras del coliseo, con un espectáculo musical que contará con la participación de DJs, pleneros y artistas como Grupo Manía, Algarete, Farruko y muchas más sorpresas.

“Llegamos al piso 17. ¡Felicidades, fanáticos de los Vaqueros de Bayamón! Ustedes fueron quienes hicieron posible que lo hiciéramos posible. Gracias al alcalde Ramón Luis Rivera y a todo el equipo del Municipio de Bayamón por su respaldo incondicional. Este logro también es de ustedes”, expresó el apoderado de los Vaqueros de Bayamón, Eric “Duars” Pérez.

Como parte de las medidas de seguridad, el Municipio de Bayamón y la franquicia de los Vaqueros informan que no se permitirá la entrada de neveritas, sillas de playa, armas de fuego ni objetos punzantes al área del evento. Además, aquellos que participen de la caravana en motora deberán cumplir con el uso obligatorio de casco en todo momento.

Para promover una experiencia segura y organizada, se contará con la presencia de seguridad municipal y estatal a lo largo de toda la ruta y en la zona del evento.

El Tren Urbano extenderá su horario de servicio hasta la 1:00 a.m. para facilitar el acceso y la salida del evento. Se exhorta al público a asistir temprano, seguir las instrucciones de seguridad y disfrutar en familia de esta gran celebración.

Los Vaqueros de Bayamón sellaron su campeonato 2025 el lunes 11 de agosto con una victoria contundente sobre los Leones de Ponce en el quinto partido de la gran final, con marcador final de 82-68.