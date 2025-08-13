¡Se acabó el BSN! Lo que nos dejó la temporada del 2025

Los Vaqueros de Bayamón culminaron con éxito su misión tras una histórica temporada del Baloncesto Superior Nacional (BSN), que tuvo números récords de audiencia tanto en televisión como en la plataforma YouTube donde desde hace varios años se transmiten todos los partidos.

Desde el primer día de la temporada que comenzó en el mes de abril, los Vaqueros impresionaban con el talento que su gerente general, Carlos Arroyo, logró conseguir en los refuerzos JaVale McGee, Danilo Gallinari y Chris Duarte. Los Vaqueros consiguieron el mejor récord de la temporada 24-10 para culminar en la primera posición de la Conferencia A.

De inmediato en la postemporada, vencieron 4-0 a los Gigantes de Carolina en primera ronda. Sin embargo, el camino se les hizo más difícil en una serie de siete juegos ante los Cangrejeros de Santurce, que para muchos representó la verdadera final de esta temporada.

Posteriormente, enfrentaron a unos Leones de Ponce que sorprendieron al país tras una temporada regular de altas y bajas, supieron recuperar y llegar hasta la final.

Pero no todo fue sobre los Vaqueros de Bayamón y Leones de Ponce, este año se vivieron grandes historias.

Indios de Mayagüez

Entre estas se encuentra la del dirigente Iván “Pipo” López y sus Indios de Mayagüez, quienes lograron el primer lugar de la conferencia B. Tras grandes remontadas como su victoria ante los Capitanes de Arecibo en la primera ronda de la postemporada hasta una gran serie ante los Leones de Ponce, se vivieron para el equipo del oeste. Estos, no pudieron llegar hasta el final, pero López logró ser el dirigente del año en este 2025 y Carlos “Cady” Acosta, fue el apoderado del año tras la gran temporada.

Cangrejeros de Santurce

Los Cangrejeros de Santurce comenzaron la temporada con una racha positiva de victorias, liderada por sus jugadores nativos, demostrando que el talento local aún es protagonista en la liga. El equipo tuvo una serie histórica de siete juegos ante los Vaqueros de Bayamón, defendiendo su cancha, el Coliseo Roberto Clemente durante toda la semifinal. Los Cangrejeros fueron eliminados por los campeones Vaqueros de Bayamón en un séptimo juego en el rancho.

El armador nativo, Walter Hodge, fue el sexto hombre del año gracias a su aportación desde la banca.

Gran esperanza para el talento local

André Curbelo de los Atléticos de San Germán fue el novato del año en la temporada del 2025. Este tuvo un promedio de 12.7 partidos por juego y 5.7 asistencias. Mientras que Javier Ezquerra de los Vaqueros de Bayamón tuvo una gran participación en la final del BSN, durante la temporada regular promedió 5.1 puntos por juego, pero siendo clave en momentos importantes para el equipo.

Los refuerzos

Además, del trío campeón de Duarte, McGee y Gallinari, otros refuerzos como Emmanuel Mudiay de los Piratas de Quebradillas también sobresalieron este año. Mudiay fue el Jugador Más Valioso de la temporada regular.

Otras figuras como Cheick Diallo quien lideró la temporada en rebotes por los Atenienses de Manatí y Kenneth Faried de los Cangrejeros de Santurce fueron de los refuerzos más destacados.

En la premiación de fin de temporada se premió a: Emmanuel Mudiay (Piratas), Chris Duarte (Vaqueros), Danilo Gallinari (Vaqueros), Sam Waardenburg (Indios) y JaVale McGee (Vaqueros) como el All-BSN Team.