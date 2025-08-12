Listos los doce jugadores que representarán a Puerto Rico en el Americup 2025

El equipo de Puerto Rico enfrentó a México en la semifinal del repechaje olímpico.

La selección nacional de baloncesto de Puerto Rico, comenzó sus prácticas oficiales de preparación para el torneo AmeriCup 2025 y se anunció a los doce escogidos para participar del torneo.

Según confirmó la Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR), en la primera práctica estuvieron presentes nueve de los doce jugadores que ya fueron seleccionados para la escuadra nacional. Entre estos se encuentran: André Curbelo, Alfonso Plummer, Gian Clavell, Isaiah Piñeiro, Ramses Meléndez, Ismael Romero, George Conditt IV, Arnaldo Toro y Alexander Kappos.

El armador José Alvarado estará llegando a la isla en la noche de hoy martes, mientras que Gary Browne y Jordan Cintrón no participaron de la práctica ya que son parte de los Vaqueros de Bayamón que anoche ganaron el campeonato del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

El domingo, el equipo se estará enfrentando a República Dominicana en un partido de exhibición en el Coliseo Roberto Clemente a las 7:00 de la noche.

El AmeriCup 2025 se llevará a cabo del 22 al 31 de agosto en Managua, Nicaragua, con la participación de 12 selecciones nacionales divididas en tres grupos. Puerto Rico formará parte del Grupo B junto a Canadá, Venezuela y Panamá.

El debut de Puerto Rico está programado para el viernes, 22, a la 1:10 de la tarde ante la escuadra de Panamá.

Por otro lado, el Grupo A se compone por Estados Unidos, Brasil, Uruguay y Bahamas. Mientras, en el Grupo C se encuentran los anfitriones Nicaragua, República Dominicana, Colombia y los actuales campeones defensores Argentina.

La sede oficial del torneo será el Polideportivo Alexis Argüello, una de las principales instalaciones deportivas del país centroamericano.

En la historia del, anteriormente conocido, Torneo de las Américas, Puerto Rico ha participado en 19 de las 20 ediciones celebradas. La última vez que el combinado nacional subió al podio fue en 2013, cuando conquistó la medalla de plata.