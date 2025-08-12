Juegos Panamericanos Junior: Aurora Lugo y Yannik Álvarez avanzan en sencillos y dobles mixtos

Los tenistas puertorriqueños Aurora Lugo y Yannik Álvarez lograron el martes victorias en sus partidos de sencillos y dobles mixtos durante los II Juegos Panamericanos Junior, asegurando su pase a la próxima ronda en ambas modalidades.

Álvarez, tercer sembrado del torneo, venció al mexicano Mauricio Schutlmann Gasca con parciales de 6-0 y 6-2. Lugo superó a la salvadoreña Sienna Poma por 6-0 y 6-1, en sus respectivos estrenos en sencillos.

En dobles mixtos, la dupla boricua derrotó a Francesca Muguiña Bunikowska y Nicolás Baena Cooper, de Perú, con marcador de 6-3 y 6-2, en un partido que afianzó su buen momento competitivo.

Con estos resultados, Lugo y Álvarez se mantienen invictos y fortalecen la posición de Puerto Rico como contendiente en la cita internacional avalada por la Federación Internacional de Tenis.