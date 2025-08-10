Xavier Ruiz hace historia al ganar medalla de oro en natación en Juegos Panamericanos

El nadador del equipo puertorriqueño, Xavier Ruiz, ganó medalla de oro este domingo tras alcanzar la victoria en el Complejo Acuático de Asunción 2025 en los 100 metros pecho.

Ruiz ya había hecho historia en las preliminares de la mañana, al establecer un nuevo récord panamericano junior con un tiempo de 1:00.80. En la final, reafirmó su dominio al detener el reloj en 1:00.84. En la misma prueba, el también boricua Diego Resto finalizó en la sexta posición con un tiempo de 1:02.78, consolidando la presencia de Puerto Rico en el evento.

Este triunfo rompe una sequía histórica para la natación boricua en Juegos Panamericanos.

Según el historiador deportivo Carlos Uriarte, la última vez que la Isla subió al podio en este deporte fue en Río 2007 con Vanessa García, mientras que en la rama masculina no se lograba desde La Habana 1991, hace 34 años.

La presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico (COPUR), Sara Rosario Vélez, celebró el resultado como un ejemplo del potencial de la delegación. “Comenzar estos Juegos con una medalla de oro es un impulso enorme para todo el equipo. Xavier ha demostrado que el trabajo, la disciplina y el compromiso dan resultados. Este triunfo inspira a toda nuestra delegación y a Puerto Rico entero”, expresó.

Con esta victoria, Puerto Rico abre su medallero en Asunción 2025 y marca un inicio soñado para la delegación, que continuará compitiendo en múltiples disciplinas en busca de más triunfos.

¿Cómo ver los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025?

Las competencias podrán verse en Telemundo Punto 2, en vivo de 3:00 de la tarde a 11:00 de la noche, y en Panam Sports Channel desde las 9:00 de la mañana hasta las 11:00 de la noche, con ocho canales digitales simultáneos.