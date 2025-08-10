Vaqueros a ley de una victoria para el campeonato

Los Vaqueros vencieron a los Leones de Ponce.

Los Vaqueros de Bayamón vencieron 88-79 a los Leones de Ponce en el cuarto partido de la final del Baloncesto Superior Nacional (BSN) 2025, colocándose a una victoria del campeonato.

Tras el resultado, la serie se encuentra 3-1 a favor de Bayamón.

El encuentro inició con un Ponce agresivo que se quedó con el primer parcial 21-15. En el segundo, los locales mantuvieron su ventaja para irse al descanso arriba 40-36.

En la segunda mitad, el equipo bayamonés ajustó en defensa y mejoró su efectividad ofensiva, recortando la diferencia en el tercer parcial para cerrar este segmento apenas un punto abajo, 60-59.En los últimos diez minutos, los Vaqueros, dirigidos por Christian Dalmau, mostraron su ofensiva más explosiva para tomar el control y sellar la victoria final por marcador de 88-79.

Entre los jugadores más destacados de la noche:

* Danilo Gallinari 21 puntos, 8 rebotes, 1 asistencias y 1 robo

* JaVale McGee – 21 puntos, 5 rebotes, 1 asistencia

* Stephen Thompson Jr. – 14 puntos, 7 rebotes, 1 asistencia

* Gary Browne – 13 puntos, 3 rebotes, 9 asistencias y 2 robos de balónCon este triunfo, los Vaqueros se colocan a una sola victoria de conquistar el campeonato nacional.

Resultados de los primeros tres partidos

Juego 1: Leones de Ponce vs. Vaqueros de Bayamón

Resultado: 92-76: Gana Bayamón

JaVale McGee fue el más destacado por Bayamón con 24 puntos y 10 rebotes en el partido. Mientras que por los Leones de Ponce, Jezreel De Jesús también anotó 24 puntos, atrapó tres rebotes y repartió tres asistencias.

Juego 2: 90-76 Gana Ponce

En el segundo partido, los Leones de Ponce sorprendieron con una enorme victoria ante los Vaqueros que sufrieron una sequía ofensiva en los últimos minutos de juego. Nuevamente, por Ponce el más destacado fue Jezreel De Jesús con un total de 23 puntos. Por Bayamón, Danilo Gallinari anotó 22 puntos.

Juego 3: 100-79 Gana Bayamón

Una gran ofensiva que recuperaron los Vaqueros los llevó ganar el tercer partido. Los refuerzos JaVale McGee y Danilo Gallinari se combinaron para un total de 64 puntos. McGee anotando 33 y Gallinari 31.

