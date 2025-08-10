Alcaldesa de Ponce pide priorizar la salud ante brote de influenza en los Leones

La alcaldesa de Ponce, Marlene Sifre, hizo un llamado este domingo a que se anteponga la salud de los jugadores de los Leones de Ponce, luego de confirmarse casos positivos a influenza y otros con síntomas similares en el equipo.

“Si el equipo no está en condiciones para jugar mañana, NO debemos jugar. La salud de nuestros jugadores siempre debe ser prioridad. Exponerlos en condiciones físicas limitadas y enfermos es un acto injusto, que puede rayar en el abuso e irresponsabilidad”, expresó Sifre en declaraciones escritas.

La ejecutiva municipal señaló que la situación no solo implica un asunto deportivo, sino también de salud pública, ya que los síntomas “son evidentes y altamente contagiosos” y podrían provocar “una situación descontrolada en el país”.

Sifre sostuvo que, si la Liga o la Federación no toma medidas, el municipio debe considerar actuar para proteger la salud de los atletas. “El deporte es vida, es salud, pero jamás puede ser atropellada ni obligada”, afirmó, al subrayar que su postura se mantendría igual si la situación afectara a otro equipo.

La alcaldesa, quien se declaró fanática de los Leones “de toda la vida”, indicó que su pronunciamiento responde tanto a su compromiso personal con la justicia como a su responsabilidad oficial de velar por el bienestar de la ciudadanía. “Dios brinde sabiduría y discernimiento en estos momentos a los directivos y, sobre todo, sanidad a todos los enfermos”, concluyó.