Final del BSN: ¿Qué ha pasado hasta ahora en la batalla Leones vs. Vaqueros?

Los Leones de Ponce tendrán que defender nuevamente su casa, el Auditorio Juan “Pachín” Vicéns, esta noche cuando reciban la visita de los Vaqueros de Bayamón en el cuarto juego de la final del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Previo a la noche del sábado, ambos equipos regresan a la cancha nuevamente con una ventaja de 2-1 en la serie final para los Vaqueros de Bayamón que buscarán robarse el partido en cancha ajena para tener la oportunidad de ganar su decimoséptimo campeonato en su casa el lunes. Mientras que los Leones de Ponce buscarán evitar este escenario y empatar la serie 2-2 para hacer necesario al menos un sexto partido.

Hasta el momento, los Vaqueros de Bayamón se han visto en problemas en tan solo un partido, cuando en el segundo encuentro su ofensiva fue limitada a nueve puntos en el cuarto parcial y se evidenció la ausencia de su refuerzo Chris Duarte. Sin embargo, al pasar la página de Duarte quien no estará disponible por el resto de la serie, los Vaqueros pudieron regresar a la ruta ganadora en el tercer partido donde Danilo Gallinari y Javale McGee anotaron sobre 30 puntos cada uno.

Resultados de los primeros tres partidos

Juego 1: Leones de Ponce vs. Vaqueros de Bayamón

Resultado: 92-76: Gana Bayamón

JaVale McGee fue el más destacado por Bayamón con 24 puntos y 10 rebotes en el partido. Mientras que por los Leones de Ponce, Jezreel De Jesús también anotó 24 puntos, atrapó tres rebotes y repartió tres asistencias.

Juego 2: 90-76 Gana Ponce

En el segundo partido, los Leones de Ponce sorprendieron con una enorme victoria ante los Vaqueros que sufrieron una sequía ofensiva en los últimos minutos de juego. Nuevamente, por Ponce el más destacado fue Jezreel De Jesús con un total de 23 puntos. Por Bayamón, Danilo Gallinari anotó 22 puntos.

Juego 3: 100-79 Gana Bayamón

Una gran ofensiva que recuperaron los Vaqueros los llevó ganar el tercer partido. Los refuerzos JaVale McGee y Danilo Gallinari se combinaron para un total de 64 puntos. McGee anotando 33 y Gallinari 31.

Próximos partidos

Juego 4: Vaqueros de Bayamón vs. Leones de Ponce: sábado, 9 de agosto

Juego 5: Leones de Ponce vs. Vaqueros de Bayamón: lunes, 11 de agosto

Juego 6: Vaqueros de Bayamón vs. Leones de Ponce: miércoles, 13 de agosto*

Juego 7: Leones de Ponce vs. Vaqueros de Bayamón: viernes, 15 de agosto*

*De ser necesario