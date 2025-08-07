Rayjon Tucker: ¿Quién es el nuevo refuerzo que sustituirá a Chris Duarte en los Vaqueros de Bayamón?

Tras la salida del delantero Chris Duarte de los Vaqueros de Bayamón, la franquicia anunció a Rayjon Tucker como el nuevo refuerzo que estará vistiendo el uniforme del equipo por el resto de la serie final ante los Leones de Ponce en el Baloncesto Superior Nacional (BSN).

El anuncio fue realizado por el gerente general de los Vaqueros, Carlos Arroyo, quien aseguró que la nueva adquisición ayudará a la ofensiva del equipo que sufrió una sequía en los últimos minutos del segundo partido de la serie final.

“Rayjon Tucker es un jugador con la experiencia necesaria para entender la urgencia de nuestro equipo y aceptar el reto. Su capacidad ofensiva es nata, al igual que sus habilidades atléticas y físicas. La salida de Chris nos obliga a ser diligentes y traer a un jugador que pueda ayudarnos al momento”, dijo Carlos Arroyo en declaraciones escritas.

Tucker, quien juega la posición de escolta/alero tiene 27 años y cuenta con experiencia en la NBA con equipos como los Utah Jazz, Philadelphia 76ers, Denver Nuggets y Milwaukee Bucks. Además jugó en la G-League y en ligas europea, incluyendo el Melbourne United (Australia) y Reyer Venezia (Italia).

Igualmente, ha sido parte del programa nacional de Estados Unidos en eventos internacionales bajo FIBA.

La gerencia indicó que se encuentran en proceso de gestionar la carta de transferencia del jugador y esperan que se pueda integrar tan pronto como en el tercer partido de la serie que se llevará a cabo esta noche en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón.

En horas de la tarde del miércoles, los Vaqueros de Bayamón confirmaron la salida de Duarte quien sufrió una lesión en la espalda baja en el primer partido de la final el pasado domingo.

“¡Chris es familia! Se ganó el cariño de nuestros fanáticos y el respeto de sus compañeros con su entrega y la pasión que lo caracteriza. Lamentamos mucho que la gran temporada que tuvo, y las grandes memorias que creó vistiendo el uniforme de nuestra franquicia, hayan terminado de esta manera. Agradecemos todos sus esfuerzos y lo profesional que siempre fue con todos nosotros. Le deseamos una pronta recuperación y el mayor de los éxitos con su futuro equipo. Gracias, Chris”, expresó Arroyo.

Actualmente, la serie final se encuentra empatada 1-1, luego de que en el segundo partido y ante la ausencia de Duarte, los Leones de Ponce lograran frenar la ofensiva de los Vaqueros dominando 90-76.