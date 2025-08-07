“Me duele profundamente”: Chris Duarte tras retiro forzado de la final del BSN

El refuerzo dominicano Chris Duarte se sinceró con la fanaticada de los Vaqueros de Bayamón luego de tener que tomar la decisión de retirarse de la final del Baloncesto Superior Nacional (BSN) tras sufrir una lesión.

A través de un escrito publicado en la red social Instagram, Duarte, aseguró que su deseo es continuar defendiendo los colores de los Vaqueros, sin embargo, su prioridad en estos momentos debe ser su salud. “Esta noticia me duele profundamente. Como competidor y amante de este juego, siempre quiero estar en la cancha, dándolo todo y luchando junto a mis compañeros de equipo. Defender estos colores y sentir el respaldo de una fanaticada tan leal como la nuestra ha sido un verdadero honor. Sin embargo, hoy me toca hacer una pausa y priorizar mi salud. Estoy enfocado en recuperarme de forma responsable para poder regresar más fuerte, con la misma entrega que siempre me ha caracterizado”, expresó Duarte.

Del mismo modo, aseguró que confía en el trabajo que realizará el resto del equipo para completar la misión de ganar el campeonato, luego de una exitosa temporada donde lograron el mejor récord del BSN. “Confío plenamente en mis compañeros, en nuestro cuerpo técnico y en el corazón guerrero que distingue a este equipo. Desde fuera de la cancha seguiré apoyando con la misma pasión de siempre, animando cada jugada, cada punto, y confiando en que vamos a lograr ese campeonato con el nombre de Bayamón en alto. Gracias de corazón por todos los mensajes, las oraciones y el cariño que han mostrado hacia mí y mi familia. Ese respaldo se siente… y se agradece”, culminó.

El miércoles, los Vaqueros de Bayamón confirmaron que el refuerzo que ha sido su principal figura ofensiva durante la temporada no podrá continuar su participación en plena final ante los Leones de Ponce.

Ante esto, en horas de la mañana del jueves anunciaron la integración de Rayjon Tucker, como su reemplazo.

El anuncio fue realizado por el gerente general de los Vaqueros, Carlos Arroyo, quien aseguró que la nueva adquisición ayudará a la ofensiva del equipo que sufrió una sequía en los últimos minutos del segundo partido de la serie final.

“Rayjon Tucker es un jugador con la experiencia necesaria para entender la urgencia de nuestro equipo y aceptar el reto. Su capacidad ofensiva es nata, al igual que sus habilidades atléticas y físicas. La salida de Chris nos obliga a ser diligentes y traer a un jugador que pueda ayudarnos al momento”, dijo Carlos Arroyo en declaraciones escritas.

Tucker, quien juega la posición de escolta/alero tiene 27 años y cuenta con experiencia en la NBA con equipos como los Utah Jazz, Philadelphia 76ers, Denver Nuggets y Milwaukee Bucks. Además jugó en la G-League y en ligas europea, incluyendo el Melbourne United (Australia) y Reyer Venezia (Italia).

Igualmente, ha sido parte del programa nacional de Estados Unidos en eventos internacionales bajo FIBA.

La gerencia indicó que se encuentran en proceso de gestionar la carta de transferencia del jugador y esperan que se pueda integrar tan pronto como en el tercer partido de la serie que se llevará a cabo esta noche en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón.