El boxeo puertorriqueño brilla a nivel mundial

El boxeador recibió su cinturón del campeonato mundial de la OMB.

Puerto Rico vuelve a ocupar un lugar destacado en el boxeo internacional con cinco peleadores —cuatro hombres y una mujer— que ostentan títulos mundiales en distintas divisiones.

A continuación, te presentamos a cada uno:

Xander Zayas

Campeonato:

WBO – peso superwelter (154 lb)

El campeón mundial puertorriqueño más joven del momento

Con apenas 22 años, Xander Zayas se coronó campeón mundial al derrotar a Jorge García en julio de 2025. Técnica, disciplina y madurez definen su estilo. Su título WBO en el peso superwelter marca el inicio de lo que promete ser una larga y destacada carrera en la élite.

Subriel Matías

Campeonato:

WBC – peso superligero (140 lb)

Volvió a la cima al destronar a Puello en una guerra cerrada

Subriel Matías recuperó el campeonato mundial al vencer a Alberto Puello en julio de 2025. Su estilo agresivo y poder de nocaut lo hacen uno de los peleadores más peligrosos en las 140 libras. Su regreso como campeón reafirma su reputación como guerrero incansable y figura clave del boxeo boricua.

Amanda Serrano

Campeonato:

WBA, WBO, IBO – peso pluma (126 lb)

La histórica campeona sigue

al mando en la división pluma

Amanda Serrano conserva tres cinturones mundiales en peso pluma tras haber sido campeona indiscutida. Con títulos en siete divisiones, su legado es incomparable en el boxeo puertorriqueño y mundial. Sigue siendo una figura dominante, tanto por su talento como por su impacto en la visibilidad del boxeo femenino.

Oscar Collazo

Campeonato: WBO, WBA (Super) y The Ring – peso mínimo (105 lb)

Es el campeón unificado e invicto en la división más liviana del boxeo

Oscar Collazo ha dominado el peso mínimo desde 2023 y unificó cinturones en 2024. Con técnica refinada, explosividad y madurez táctica, ha defendido sus títulos con autoridad. Representa el resurgir boricua en divisiones pequeñas y se perfila como uno de los mejores libra por libra en ascenso del momento.

René “El Chulo” Santiago

Campeonato:

WBO – peso minimosca (108 lb)

Sorprendió al vencer a Iwata en Tokio y levantar el título

René Santiago se convirtió en campeón WBO del peso minimosca en marzo de 2025, tras una victoria dominante en Japón. Con un estilo de presión y buena resistencia, se ha ganado su lugar en la élite. Es parte del nuevo grupo de campeones puertorriqueños en categorías livianas.