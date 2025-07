Bad Bunny dice presente en Bayamón para apoyar a sus Cangrejeros

El exponente urbano Bad Bunny acudió al séptimo partido entre los Vaqueros de Bayamón y los Cangrejeros de Santurce, quienes lucharán esta noche por el pase a la final

El artista fue visto celebrando las jugadas realizadas por los Cangrejeros, equipo del cual es coapoderado desde el año 2021, junto con su manejador Noah Assad.

Vaqueros de Bayamón vs. Cangrejeros de Santurce

Juego 1: Cangrejeros de Santurce 71 vs. Vaqueros de Bayamón 95: 18 de julio (BAY 1-0)

Juego 2: Vaqueros de Bayamón 88 vs. Cangrejeros de Santurce 89: 20 de julio (EMPATE 1-1)

Juego 3: Cangrejeros de Santurce 74 vs. Vaqueros de Bayamón 86: 22 de julio (BAY 2-1)

Juego 4: Vaqueros de Bayamón 73 vs. Cangrejeros de Santurce 75: 24 de julio (Empate 2-2)

Juego 5: Cangrejeros de Santurce 85 vs. Vaqueros de Bayamón 88: 26 de julio (BAY 3-2)

Juego 6: Vaqueros de Bayamón 70 vs. Cangrejeros de Santurce 91: 28 de julio (EMPATE 3-3)

Juego 7: Cangrejeros de Santurce vs. Vaqueros de Bayamón: 30 de julio

Leones de Ponce pasan a la final del BSN

Los Leones de Ponce son los primeros finalistas del Baloncesto Superior Nacional (BSN) tras vencer a los Indios de Mayagüez en el sexto partido de la serie semifinal.

Los Leones de Ponce dominaron a los Indios de Mayagüez al vencerlos 99-67 en el Coliseo Juan “Pachín” Vicens y de esta manera finalizan la serie 4-2.

Ponce impuso su ritmo desde el primer cuarto con una ventaja de 34-17 y no cedió terreno durante el resto del encuentro.

Jezreel De Jesús estuvo imparable con los Leones con 19 puntos y 6 rebotes, Michael Devoe sumó 15, y Brady Manek 14. Por los Indios, Sam Waardenburg se destacó con 15 puntos y Nick Perkins 14.

Colectivamente, Ponce fue muy superior en los porcentajes de tiro: 54 % en tiros de campo (33/61) frente a un 32 % de Mayagüez (24/73). Los Leones también dominaron en triples (13/26 para un 50 %) y desde la línea de tiros libres (76 %). En rebotes, Ponce superó 45-35 a Mayagüez y también fue más efectivo en asistencias (19 vs. 11), tapones (4 vs. 1) y puntos desde el banco (44 vs. 22).

Los Leones de Ponce ahora esperan por el resultado del séptimo partido de la serie semifinal A, donde los Cangrejeros de Santurce y Vaqueros de Bayamón lucharán por el pase a la final.

Indios de Mayagüez vs. Leones de Ponce

Juego 1: Leones de Ponce 99 vs. Indios de Mayagüez 85: 19 de julio. (PON 1-0)

Juego 2: Indios de Mayagüez 85 vs. Leones de Ponce 78: 21 de julio (EMPATE 1-1)

Juego 3: Leones de Ponce 78 vs. Indios de Mayagüez 64: 23 de julio (PON 2-1)

Juego 4: Indios de Mayagüez 88 vs. Leones de Ponce 91: 25 de julio (PON 3-1)

Juego 5: Leones de Ponce 79 vs. Indios de Mayagüez 85: 27 de julio (PON 3-2)

Juego 6: Indios de Mayagüez 67 vs. Leones de Ponce 99: 29 de julio* (PONCE GANA 4-2)