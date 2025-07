Bad Bunny agradece a Puerto Rico por nueve funciones “inolvidables”

El artista puertorriqueño Bad Bunny expresó su agradecimiento al público puertorriqueño que lo ha acompañado durante las primeras nueve funciones de su residencia “No me quiero ir de aquí” en el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot.

A través de una publicación en Instagram, ese indicó que no tiene palabras para describir lo vivido en las primeras funciones del espectáculo que se extiende hasta septiembre.

“Nueve funciones inolvidables. No tengo palabras para describir el sentimiento que estos shows han causado en mí. Una energía única. GRACIAS PUERTO RICO”, escribió Bad Bunny.

Anteriormente, en una entrevista en la alfombra roja del estreno de Happy Gilmore 2, el artista puertorriqueño también agradeció el apoyo que ha recibido por parte del público en la isla.

Este explicó que todas las funciones se han dado en un ambiente de armonía y orgullo, además de unir al pueblo puertorriqueño en una gran fiesta, como la que se ha dado tanto dentro como fuera del coliseo en la capital de la isla.

“El sentimiento es único, cada vez que me hablan de la residencia no tengo palabras para describir lo bonito que se está dando, todo el mundo que va me dice wow… es un ambiente de mucha armonía, de fiesta, de orgullo, mucho sentimiento, unión, es una energía, un vibe que nunca había sentido en otro show. Loco de ver la película y volver para casa porque estoy loco de que sea viernes”, expresó Bad Bunny durante una entrevista con Good Morning America en la alfombra roja del estreno de Happy Gilmore 2 en Nueva York.

Estas primeras nueve funciones representan los espectáculos que en un principio se anunciaron como exclusivos para residentes de Puerto Rico. A partir del primer fin de semana de agosto, comienzan los conciertos donde personas de todas partes del mundo tuvieron la oportunidad de comprar paquetes de viaje para visitar la isla y disfrutar del evento.

Tainy y Tito “El Bambino” llevan la vieja escuela a la residencia de Bad Bunny

En la novena función, Benito Antonio Martínez Ocasio, contó con invitados que hicieron recordar los viejos tiempos del reggeatón, como el exitoso productor Tainy, quien además de reproducir los temas que ha grabado junto al “conejo” también tomó un momento para homenajear sus primeros trabajos que son de lo mejore de la “vieja escuela” del género.

Mientras que la fiesta continuó con Tito El Bambino, quien además de acompañar a Bad Bunny en el tema “Eoo” también cantó su éxito “Baila Morena”.

Otra de las sorpresas de la noche fue el exponente urbano Farruko, quien interpretó el tema “Lo que le pasó a Hawaii”. En los pasados tres domingos de la residencia “No me quiero ir de aquí”, este tema ha estado a cargo de artistas como Pedro Capó y Ednita Nazario.

Durante el fin de semana, se llevaron a cabo las funciones 7,8 y 9 de “No me quiero ir de aquí”, que se extiende hasta el mes de septiembre. De esta manera, el exponente urbano cumplió con las primeras nueve funciones, que en un principio se anunciaron como exclusivas para residentes de Puerto Rico.

Este fin de semana, uno de los invitados más especiales de la “casita de campo” fue el exboxeador Félix “Tito” Trinidad quien recibió una ovación del público en el momento que Bad Bunny interpretaba el tema “NUEVAYoL”.

Además, en el evento también estuvo la tenismesista Adrian Díaz, otra de las glorias deportivas de Puerto Rico, quien también recibió miles de comentarios en sus redes sociales cuando publicó su encuentro con Bad Bunny y Tito Trinidad.

El próximo fin de semana comienzan las funciones que fueron adquiridas a través de internet y los paquetes de viaje de personas que vienen desde diversas partes del mundo a disfrutar del evento que está lleno de referencias de la cultura puertorriqueña.