Leones de Ponce pasan a la final del BSN y esperan por resultado de Cangrejeros vs. Vaqueros

Los Leones de Ponce son los primeros finalistas del Baloncesto Superior Nacional (BSN) tras vencer a los Indios de Mayagüez en el sexto partido de la serie semifinal.

Los Leones de Ponce dominaron a los Indios de Mayagüez al vencerlos 99-67 en el Coliseo Juan “Pachín” Vicens y de esta manera finalizan la serie 4-2.

Ponce impuso su ritmo desde el primer cuarto con una ventaja de 34-17 y no cedió terreno durante el resto del encuentro.

Jezreel De Jesús estuvo imparable con los Leones con 19 puntos y 6 rebotes, Michael Devoe sumó 15, y Brady Manek 14. Por los Indios, Sam Waardenburg se destacó con 15 puntos y Nick Perkins 14.

Colectivamente, Ponce fue muy superior en los porcentajes de tiro: 54 % en tiros de campo (33/61) frente a un 32 % de Mayagüez (24/73). Los Leones también dominaron en triples (13/26 para un 50 %) y desde la línea de tiros libres (76 %). En rebotes, Ponce superó 45-35 a Mayagüez y también fue más efectivo en asistencias (19 vs. 11), tapones (4 vs. 1) y puntos desde el banco (44 vs. 22).

Los Leones de Ponce ahora esperan por el resultado del séptimo partido de la serie semifinal A, donde los Cangrejeros de Santurce y Vaqueros de Bayamón lucharán por el pase a la final.

Vaqueros de Bayamón vs. Cangrejeros de Santurce





Juego 1: Cangrejeros de Santurce 71 vs. Vaqueros de Bayamón 95: 18 de julio (BAY 1-0)

Juego 2: Vaqueros de Bayamón 88 vs. Cangrejeros de Santurce 89: 20 de julio (EMPATE 1-1)

Juego 3: Cangrejeros de Santurce 74 vs. Vaqueros de Bayamón 86: 22 de julio (BAY 2-1)

Juego 4: Vaqueros de Bayamón 73 vs. Cangrejeros de Santurce 75: 24 de julio (Empate 2-2)

Juego 5: Cangrejeros de Santurce 85 vs. Vaqueros de Bayamón 88: 26 de julio (BAY 3-2)

Juego 6: Vaqueros de Bayamón 70 vs. Cangrejeros de Santurce 91: 28 de julio (EMPATE 3-3)

Juego 7: Cangrejeros de Santurce vs. Vaqueros de Bayamón: 30 de julio

Indios de Mayagüez vs. Leones de Ponce

Juego 1: Leones de Ponce 99 vs. Indios de Mayagüez 85: 19 de julio. (PON 1-0)

Juego 2: Indios de Mayagüez 85 vs. Leones de Ponce 78: 21 de julio (EMPATE 1-1)

Juego 3: Leones de Ponce 78 vs. Indios de Mayagüez 64: 23 de julio (PON 2-1)

Juego 4: Indios de Mayagüez 88 vs. Leones de Ponce 91: 25 de julio (PON 3-1)

Juego 5: Leones de Ponce 79 vs. Indios de Mayagüez 85: 27 de julio (PON 3-2)

Juego 6: Indios de Mayagüez 67 vs. Leones de Ponce 99: 29 de julio* (PONCE GANA 4-2)