Fotos: Xander Zayas es recibido y celebrado por leyendas del boxeo boricua

El boxeador puertorriqueño, Xander Zayas fue recibido por grandes leyendas del boxeo para celebrar la entrega de títulos a los recientes campeones mundiales del boxeo profesional.

El evento tuvo lugar en Arena Medalla, ubicada en el Distrito T-Mobile en San Juan, donde aficionados y figuras destacadas se unieron para honrar a estos extraordinarios jóvenes atletas.

“La OMB se enorgullece con la presencia de los nuevos campeones mundiales en las divisiones Jr. Gallo y Jr. Mediano, Jesse ‘Bam’ Rodríguez y Xander Zayas. Rodríguez es sin duda uno de los mejores peleadores libra x libra en los pesos chicos; se corona campeón mundial OMB en su segunda división en camino a convertirse en campeón indiscutible en dicha categoría”, dijo el Lcdo. Olivieri Miranda. “Por otro lado, tenemos a la nueva estrella del boxeo mundial en Zayas haciendo historia siendo el campeón mundial más joven en la actualidad y perfilándose como el campeón con mayor proyección en su división. Ambos, personifican los aspectos positivos del boxeo profesional: dedicación, disciplina y tenacidad”, añadió. El pasado sábado, el boricua Xander Zayas, quien se encontraba clasificado en la primera posición por la OMB, hizo historia al coronarse campeón mundial en la división de peso Junior Mediano (154 lbs). Zayas logró esta importante gesta tras vencer al mexicano Jorge ‘Chino’ García, clasificado en la segunda posición del organismo, por decisión unánime en un emocionante combate que tuvo lugar en el Teatro del Madison Square Garden de Nueva York. Con esta victoria, Zayas se convierte en el campeón mundial activo más joven, con solo 22 años.

“Gracias a la OMB por apoyarme desde el inicio de mi carrera. Comencé como campeón NABO de la OMB, ahora como campeón del mundo. Para mí es un honor traerle gloria a Puerto Rico y representar a mi Isla y sobre todo poner la bandera en lo más alto, donde merece estar”, dijo Zayas. “Miguel Cotto es mi boxeador favorito. En julio 26 del 2017 el ganó su campeonato de la OMB en las 154 y yo julio 26 de 2025 gané el mío. Para mí es honor que Cotto esté aquí presente en algo tan importante para mí”, expresó. Por su parte, el texano Jesse ‘Bam’ Rodríguez brilló en el ring al derrotar al excampeón mundial de la OMB el invicto, Phumelele Cafu, de Sur de África, por nocaut técnico en el décimo asalto, durante un combate celebrado el 19 de julio en The Ford Center at The Star en Texas. Con esta impresionante victoria, Rodríguez se proclamó campeón mundial unificado en la categoría de peso junior gallo (115 libras), un logro que repite tras haber conquistado antes el título en peso mosca (112 libras).

“Gracias a la OMB por su trato hacia mí y mi equipo. He estado dos veces en Puerto Rico y siempre me han tratado súper bien. Han sido experiencias que nunca olvidaré, ser campeón de dos divisiones de la OMB es un gran privilegio y nada, hay que seguir defendiendo el título, esperen lo mejor de mí y en el futuro queremos ser campeón de una tercera división, las 118 libras de la OMB”, dijo Rodríguez.El evento reunió a campeones mundiales, celebridades tanto del deporte como de otras áreas, y fanáticos ansiosos por capturar momentos memorables junto a sus campeones.

Entre los campeones y leyendas que dijeron presente estuvieron Miguel Cotto, Iván Calderón, Nelson Dieppa, Alex ‘El Nene’ Sánchez, Román ‘Rocky’ Martínez y los actuales campeones mundiales René Santiago y Óscar Collazo.La OMB, bajo la guía de Olivieri Miranda, reafirma su compromiso con el desarrollo del boxeo profesional y la celebración de los logros de sus atletas. La actividad no solo conmemora el éxito de Zayas y Rodríguez, sino que también inspira a futuras generaciones de boxeadores a alcanzar sus sueños.