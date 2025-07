Leones se llevan el primero de la semifinal ante los Indios

Los Leones de Ponce se llevaron la primera victoria de la serie ante los Indios de Mayagüez tras imponerse con marcador de 99-85 en el Palacio de los Deportes.

Ponce dominó tres de los cuatro parciales y logró mantener a raya cualquier intento de reacción por parte de los locales ante 3,500 fanáticos presentes.

Maurice Kemp anotó con 28 puntos. Por los Indios, el más destacado fue Josué Erazo con 20 puntos, 4 rebotes y una eficiencia de 18, seguido por Luis Cuascut con 7 unidades.

En el plano colectivo, los Leones superaron a los Indios en casi todos los renglones estadísticos: mejor porcentaje de tiro de campo (61% vs 47%), más rebotes (40 vs 26), más asistencias (26 vs 18) y mayor efectividad desde el triple (45% vs 28%). Además, dominaron en puntos en la pintura (58 vs 46) y desde la banca (24 vs 16).

La única ventaja clara de Mayagüez fue en robos de balón (6 vs 4).

Los Leones ahora lideran la serie 1-0.

Hoy domingo, se llevará a cabo el segundo partido de la serie semifinal entre los Cangrejeros de Santurce y Vaqueros de Bayamón. Esta serie es liderada por los Vaqueros 1-0.

Vaqueros de Bayamón vs. Cangrejeros de Santurce





Juego 1: Cangrejeros de Santurce 71 vs. Vaqueros de Bayamón 95: 18 de julio (BAY 1-0)

Juego 2: Vaqueros de Bayamón vs. Cangrejeros de Santurce: 20 de julio

Juego 3: Cangrejeros de Santurce vs. Vaqueros de Bayamón: 22 de julio

Juego 4: Vaqueros de Bayamón vs. Cangrejeros de Santurce: 24 de julio

Juego 5: Cangrejeros de Santurce vs. Vaqueros de Bayamón: 26 de julio*

Juego 6: Vaqueros de Bayamón vs. Cangrejeros de Santurce: 28 de julio*

Juego 7: Cangrejeros de Santurce vs. Vaqueros de Bayamón: 30 de julio*

*De ser necesario

Indios de Mayagüez vs. Leones de Ponce

Juego 1: Leones de Ponce 99 vs. Indios de Mayagüez 85: 19 de julio. (PON 1-0)

Juego 2: Indios de Mayagüez vs. Leones de Ponce: 21 de julio

Juego 3: Leones de Ponce vs. Indios de Mayagüez: 23 de julio

Juego 4: Indios de Mayagüez vs. Leones de Ponce: 25 de julio

Juego 5: Leones de Ponce vs. Indios de Mayagüez: 27 de julio*

Juego 6: Indios de mayagüez vs. Leones de Ponce: 29 de julio*

Juego 7: Leones de Ponce vs. Indios de Mayagüez: 31 de julio*