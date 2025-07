Amanda Serrano y Katie Taylor listas para su trilogía histórica tras el pesaje oficial

(Sarah Stier/Getty Images for Netflix)

Pesaje Serrano vs Taylor 3

NUEVA YORK - Amanda Serrano y Katie Taylor cumplieron con el pesaje oficial ayer jueves en el Madison Square Garden, con lo que queda todo listo para su anticipada tercera pelea hoy viernes 11 de julio, que marcará la primera cartelera compuesta exclusivamente por mujeres en la historia del icónico coliseo de Nueva York.

Serrano, campeona unificada peso pluma y orgullo puertorriqueño de Brooklyn, marcó 136.0 libras, mientras que Taylor, campeona indiscutible superligero de Irlanda, pesó 135.8 libras, ambas dentro del límite de la división.

El pesaje fue transmitido en vivo por Netflix, siendo la primera ceremonia oficial de este tipo en la plataforma, con la conducción del periodista Ariel Helwani y comentarios de Laila Ali, Seniesa Estrada y Andre Ward.

Entre la multitud, fanáticos puertorriqueños expresaron su respaldo a Serrano. “A mí me gusta verla porque siempre deja el corazón en el ring, mañana volveremos a mirar lo que está pasando aquí, la vamos a apoyar”, dijo uno de los presentes. Otro aseguró: “Amanda tiene que pelear inteligente, ella es guerrera y puede ganar”.

Pesos oficiales de las peleas principales

Katie Taylor vs. Amanda Serrano (140 lbs) Taylor: 135.8 lbs | Serrano: 136.0 lbs

Taylor: 135.8 lbs | Serrano: 136.0 lbs Alycia Baumgardner vs. Jennifer Miranda (130 lbs) Baumgardner: 130.0 lbs | Miranda: 129.4 lbs

Baumgardner: 130.0 lbs | Miranda: 129.4 lbs Savannah Marshall vs. Shadasia Green (168 lbs) Marshall: 167.0 lbs | Green: 167.2 lbs

Marshall: 167.0 lbs | Green: 167.2 lbs Ellie Scotney vs. Yamileth Mercado (122 lbs)Scotney: 121.6 lbs | Mercado: 119.6 lbs

La pelea estelar cerrará una velada histórica organizada por Most Valuable Promotions (MVP) y Netflix, que incluye otros combates de campeonato como el de Alycia Baumgardner vs. Jennifer Miranda en las 130 libras, y Savannah Marshall vs. Shadasia Green en las 168 libras.

La transmisión de la cartelera iniciará a las 8:00 p.m. (hora del Este) y estará disponible en todos los planes de Netflix sin costo adicional, con comentarios en inglés, español (Latinoamérica y España), portugués brasileño y francés.

Amanda Serrano, quien busca su primera victoria ante Taylor tras dos derrotas, anticipó que el combate será distinto: “Estoy lista. Soy una guerrera y mañana traeré esos títulos a casa”, afirmó previo al pesaje.