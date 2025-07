Mayagüez y Santurce se van arriba en sus series

Los Indios de Mayagüez vencieron a los Capitanes de Arecibo con un espectacular canasto de Josué Erazo en el último segundo del partido y toman ventaja de la serie 2-1.

Los Indios derrotaron 85-84 a los Capitanes en el Palacio de los Deportes.

Josué Erazo, selló en el último segundo la victoria para los Indios con un canastazo. Nick Perkins fue la figura clave para los Indios con 27 puntos, 7 rebotes y una eficiencia de 25. George Hamilton aportó un doble-doble con 13 tantos y 10 rebotes, además de 8 asistencias, mientras que Sam Wardenburg añadió 13 puntos y 9 rebotes. Por los Capitanes, Jamil Wilson destacó con 18 puntos y 9 rebotes en 45 minutos de acción, igualando la producción ofensiva de Isaiah Hicks, quien también sumó 18 unidades.

Estadísticamente, los Indios dominaron en rebotes (54 vs. 33), bloqueos (6 vs. 4) y puntos en la pintura (42 vs. 30), mientras que Arecibo fue más efectivo desde la larga distancia (32% en triples) y los tiros libres (88% frente a 78%). A pesar de perder en asistencias (15 vs. 20) y robos (2 vs. 8), Mayagüez capitalizó mejor en las segundas oportunidades y supo cerrar el partido en los momentos decisivos.

Santurce también se va 2-1 arriba sobre Caguas

Los Cangrejeros de Santurce defendieron su casa con una victoria de infarto 98-97 sobre los Criollos de Caguas en el Coliseo Roberto Clemente.

Ángel Rodríguez fue el héroe del encuentro con 29 puntos, 3 rebotes y 2 asistencias. Kenneth Faried también brilló con un doble-doble de 12 puntos y 18 rebotes, mientras que John Jenkins III añadió 15 unidades desde el banco. Por los Criollos, Louis King lideró con 22 puntos y 5 rebotes, seguido por Carlos López-Sanabria con 15 tantos.

En cuanto a las estadísticas colectivas, Caguas lanzó mejor desde el campo (48% frente a 42%) y dominó en asistencias (22 vs. 15) y rebotes (44 vs. 41), pero Santurce compensó con más robos (8 vs. 4), mejor porcentaje en tiros libres (81% vs. 72%) y mayor efectividad desde la línea de tres (41% vs. 35%). La diferencia estuvo en la ejecución en los momentos clave, donde Santurce logró cerrar mejor el partido.