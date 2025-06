BSN: Victorias para Gigantes, Criollos y Capitanes

Los Gigantes de Carolina aprovecharon el debut de Jacob Wiley para regresar a la ruta ganadora, al dominar en la noche del sábado a los Osos de Manatí con pizarra 112-91, en partido celebrado en el coliseo Juan Aubín Cruz de la Ciudad Atenea.

Wiley que inyectó rapidez en la ofensiva oriental, terminó la noche con 14 puntos y siete rebotes en 22 minutos de acción.

Ahora, los Gigantes dejaron atrás una racha de cuatro derrotas al hilo y mejoraron a 13-15, ocupando la cuarta posición de la Conferencia A del Baloncesto Superior Nacional y alejándose a cuatro juegos y medio de los Mets de Guaynabo que siguen en el quinto lugar de la conferencia. Entre tanto, Manatí que ya está eliminado cayó a 5-24.

Los orientales que remontaron en la primera mitad con un avance 11-4 para tomar el control del partido 48-45, regresaron del descanso del medio tiempo con un ataque 10-2 que fue crucial en el triunfo.

Con la pizarra 60-54 a favor de los visitantes, Wiley comenzó el avance con un canasto por el cristal, seguido de un bombazo de larga distancia de Evander Ortiz que amplió el marcador 63-54. Acto seguido, Kobi Simmons se fue a volar y realizó un magistral donqueo que despegó a los visitantes 65-54.

Simmons y Kristian Doolittle se encargaron de cerrar el avance con dos canastos que puso el juego 69-56 y así no volver a mirar a tras en el marcador. Los únicos dos puntos de los Osos en el avance de los Gigantes, llegaron mediante tiros libres de Cheick Diallo y Logan Johnson.

Simmons fue puro veneno para los locales, al terminar la noche con 35 puntos y cinco asistencias, seguidos de Doolittle con 21 tantos y 17 rebotes. David Huertas vino del banco y produjo en grande con 13 puntos.

En causa perdida, Diallo anotó 31 puntos con nueve rebotes, mientras, Deonte Burton hizo lo propio con 18 tantos y siete balones atrapados. Por su parte, Chris Ortiz añadió 11 puntos y Johnson terminó la noche con 10 tantos y 10 rebotes.

Los Gigantes regresan al coliseo Carlos Miguel Mangual de Canóvanas este lunes, cuando reciban la visita de los campeones Criollos de Caguas, desde las 8:00 de la noche.

Criollos vencen a los Vaqueros

Los Criollos de Caguas defendieron su casa con una sólida victoria 102-93 sobre los Vaqueros de Bayamón en el Coliseo Roger Mendoza, en un duelo celebrado la noche del sábado 14 de junio como parte de la temporada 2025 del BSN.

A nivel individual, Danilo Gallinari fue el máximo anotador del partido con 21 puntos, 7 rebotes y 3 asistencias por Bayamón. Por los Criollos, la ofensiva fue más repartida, destacando Akil Mitchell y Alexander Kappos con 14 puntos cada uno, además de combinarse para 9 rebotes y 5 asistencias. Caguas contó con 5 jugadores anotando en cifras dobles y un juego colectivo muy balanceado.

En el plano colectivo, Caguas dominó en porcentaje de campo con un 58% frente al 48% de Bayamón, además de ganar la batalla en rebotes (39-32) y asistencias (31-25). También lanzaron mejor desde el triple (55% vs 38%) y lograron más puntos en la pintura (46 vs 44). Aunque los Vaqueros tuvieron una mejor eficacia desde el tiro libre (87% frente al 53%), no fue suficiente para evitar la derrota.

Capitanes de Arecibo vs. Piratas de Quebradillas

Los Capitanes de Arecibo extendieron su buen momento al vencer cómodamente 94-77 a los Piratas de Quebradillas en el Coliseo Manuel “Petaca” Iguina, en acción del BSN celebrada la noche del sábado 14 de junio de 2025.

El armador Brandon Knight fue la figura más destacada del encuentro, liderando a los Capitanes con 26 puntos, 10 asistencias y 5 rebotes, seguido por Víctor Liz con 18 tantos y 5 rebotes. Por Quebradillas, Gian Clavell anotó 15 puntos, mientras que Carlos Emory aportó 13 unidades, 6 rebotes y 3 asistencias saliendo desde la banca.

En las estadísticas colectivas, Arecibo tuvo una actuación más eficiente con un 51% en tiros de campo frente a un 38% de los Piratas. También dominaron en rebotes (44-38), asistencias (22-15) y puntos en la pintura (42-24). Quebradillas lanzó 40 triples pero solo convirtió el 27%, mientras que los Capitanes fueron más efectivos desde la línea de tres con 40%. La banca de los Piratas aportó más (26 puntos), pero no fue suficiente ante el juego balanceado de los locales.