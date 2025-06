Fanáticos implicados en altercado con DeMarcus Cousins no podrán asistir a más juegos

La gerencia de los Vaqueros de Bayamón en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) confirmó este sábado que los fanáticos implicados en el altercado con el jugador de los Mets de Guaynabo, DeMarcus Cousins, no podrán asistir a más juegos por el resto de la temporada.

A través de un comunicado de prensa, el equipo precisó que lograron identificar a las personas envueltas en la trifulca y que ya fueron notificadas de las sanciones impuestas, las cuales incluyen restricciones de acceso a futuros eventos.

“Cumpliendo con nuestro compromiso de ofrecer ambiente seguro, familiar y respetuoso para todos los fanáticos que nos visitan, informamos que, tras el lamentable incidente ocurrido el pasado 9 de junio en el Coliseo Rubén Rodríguez, la franquicia de los Vaqueros de Bayamón ha identificado a los responsables y les ha notificado formalmente las sanciones correspondientes“, indicó la franquicia.

Los Vaqueros detallaron, además, que los implicados no podrán ser abonados en el futuro, y añadieron que esta medida también se aplicará a toda persona que incurra en conductas “irrespetuosas” dentro de la cancha.

“A los implicados no se les permitirá el acceso a nuestros partidos locales durante la temporada y postemporada 2025 del BSN, ni conservarán el privilegio de ser abonados en el futuro. Esta medida se extenderá a toda persona que incurra en conductas irrespetuosas o en cualquier forma de violencia dentro de nuestra cancha", abundó el grupo.

“Reiteramos que la seguridad, el respeto y la camaradería deportiva son nuestra prioridad, y reafirmamos nuestro objetivo de fomentar un entorno ameno en todo momento. Agradecemos a nuestra familia Vaquera por su respaldo constante y por continuar promoviendo el sentido de comunidad que nos une dentro y fuera de nuestra casa”, finalizó el equipo.

El pasado martes, el BSN suspendió por el resto de la temporada al centro estadounidense y exjugador de la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA, por sus siglas en inglés). También, le impuso una multa de $4,250 por concepto de una falta descalificatoria, una falta técnica y actos que incitan a la violencia o provocación.

Del mismo modo, Cousins deberá mostrar causa por la cual no se le deba imponer otra multa de $5,750.

Igualmente, el BSN ordenó al equipo bayamonés que por el resto de la temporada deben tener seguridad en el pasillo donde ocurrió en incidente y en el área del tabloncillo.

“El acceso y la presencia de fanáticos en el área del tabloncillo no es un derecho y dicha presencia es un privilegio que puede ser revocado en cualquier momento. Tener acceso al mismo no da derecho a insultar, provocar o agredir verbalmente. Por esto, se le solicita a los Vaqueros de Bayamón someter un plan correctivo de comunicación a las personas que ocupan estos asientos para asegurarse el cumplimiento de la orden y posibles consecuencias a estos actos”, añade la comunicación.

Asimismo, el BSN advirtió a los Vaqueros que, en caso de que ocurra otro evento similar, donde un fanático agreda verbal o físicamente a un miembro de la liga se exponen al cierre del Coliseo Rubén Rodríguez y que los partidos como locales se tengan que jugar en otra cancha.

“Los Vaqueros de Bayamón deberán mostrar causa por la cual no se les debe imponer una multa de $7,500 por la conducta desplegada por sus fanáticos durante el incidente, que no solo llevaron a cabo gestos de provocación, si no que entraron de manera provocativa al tabloncillo de juego y, posteriormente, lanzaron vasos con líquidos y otros objetos hacia un miembro del BSN”, finaliza la comunicación.

El refuerzo se expresó públicamente tras el altercado. A través de una historia publicada en la red social Instagram, Cousins se disculpó con la fanaticada del baloncesto boricua por los actos violentos y por haber intentado agredir a varios fanáticos.

“Quiero pedir disculpas a los fanáticos de Puerto Rico por mis acciones. Tengo mucho amor y respeto por la isla”, expresó Cousins.

En la noche del lunes, Cousins se vio envuelto una pelea con un fanático que se encontraba en la primera fila y, al ser expulsado del partido, las personas le lanzaron líquidos y objetos.