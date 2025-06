Mbappé ya tiene listo su voto para el Balón de Oro

Dembélé vs. Yamal

El delantero estrella del Real Madrid y de la Selección francesa causó revuelo al revelar públicamente a quién respaldaría para el próximo Balón de Oro.

Con firmeza, afirmó que, de tener que escoger entre las jóvenes promesas de España y Francia, se inclinaría por su compatriota Ousmane Dembélé en lugar del barcelonista Lamine Yamal.

“Sí (votaría por Dembélé). ¿De verdad hace falta explicarlo? Ahora mismo se habla de Lamine Yamal y de Ousmane Dembélé. Yo voto por Dembélé”, sentenció Mbappé.

Ousmane Dembele del Paris Saint-Germain celebra tras anotar el primer gol de su equipo en el encuentro ante el Saint-Etienne en la liga francesa el domingo 12 de enero del 2025. (AP Foto/Michel Euler) AP (Michel Euler/AP)

El astro francés también aclaró la naturaleza cambiante de la carrera por el Balón de Oro: “Las cosas cambian muy rápido, los últimos ganadores lo han demostrado; hay jugadores de los que no hablamos que han ganado. El Balón de Oro es en septiembre, y pasarán muchas cosas hasta entonces. Pero hoy hablamos de Ousmane y Lamine, y por eso respondí así a esa pregunta”, añadió, dejando abierta la puerta a posibles sorpresas.

Mbappé también se tomó un momento para felicitar a su exequipo, el Paris Saint-Germain, por su reciente triunfo en la Liga de Campeones: “El Paris Saint-Germain se merece haberse proclamado campeón continental. Han pasado muchos años en los que han tenido dificultades, he visto las diferentes etapas. Fueron el mejor equipo de Europa, 5-0 en la final, no recuerdo haber visto eso al máximo nivel. Ahora, se van a convertir en el equipo al que todos quieren vencer”, manifestó.

Kylian Mbappé. (Photo by David Ramos/Getty Images) (David Ramos/Getty Images)

A pesar del histórico logro del PSG, Mbappé no considera que su decisión de abandonar el club parisino para unirse al Real Madrid haya sido precipitada o errónea, “No me fui demasiado pronto. Mi tiempo en el PSG había terminado. No hay rencor ni remordimientos, es el destino. Lo habría intentado todo, tenía que suceder sin mí”, concluyó, reafirmando su visión de que su ciclo en París había llegado a su fin.