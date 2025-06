Trey Burke y Christian Negrón debutarán con los Leones de Ponce

Trey Burke

Ciudad de México, México, 3 de enero de 2025: Trey Burke #3 de los Capitanes de la Ciudad de México lanza un tiro libre durante el partido contra los Lakers de South Bay el 3 de enero de 2025 en la Arena Ciudad de México en la Ciudad de México, México.and or using this photograph, User is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement. Mandatory Copyright Notice: Copyright 2024 NBAE (Photo by PABLO LOMELIN/NBAE via Getty Images)

(Pablo Lomelin/NBAE via Getty Images)