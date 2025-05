¡Y va a seguir! Ernesto Díaz González regresa a la narración en el BSN

El veterano narrador y comentarista deportivo Ernesto Díaz González confirmó que estará de regreso para narrar los partidos del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

A través del programa Courtside VIP en YouTube, el narrador indicó que estará a cargo de la narración de los partidos de postemporada de la liga nacional.

PUBLICIDAD

“Espero comenzar el mes que viene cuando digan: ‘salto al centro’ en la semifinal o cuartos de final, los cruces de 4 contra 1 y 2 contra 3. Estoy ready”, expresó Díaz González.

Igualmente, indicó que la razón por la cual no ha estado trabajando en los últimos años se debe a que estaba cuidando su salud y, con su acostumbrado buen sentido del humor, admitió que cuando lo llamaron respondió: “estoy viejo”.

“Yo no he estado trabajando en los últimos años porque hace rato dejé de ser un muchacho, aunque mantenga el carácter jovial, con la broma y el convivir con la juventud. Me falló la salud, comencé a tener los problemas propios de una persona de ochenta años: un año el COVID, otro año cataratas, otro asma, y, en resumen, no podía trabajar”, expresó el legendario narrador, quien tiene 85 años.

Díaz González indicó que, a pesar de no estar trabajando, siempre se mantiene al día con todo lo que ocurre tanto en el baloncesto local como en el béisbol, tanto nacional como el de Grandes Ligas.

El narrador y comentarista deportivo es recordado por varias frases como: “¡Y va a seguir!”, “Rico cha cha chá”, “Agua pa’ los gallos”, entre otras.

PUBLICIDAD

Su voz ha estado presente en grandes victorias a nivel nacional, ya que fue el encargado de narrar múltiples partidos de la selección nacional de Puerto Rico.

Te recomendamos leer esta columna: “Un gran domingo para Puerto Rico, un logro de marca mayor”, Ernesto Díaz González