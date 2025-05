Eladio Carrión le dedica a su mamá el homenaje de la LAI

El artista urbano puertorriqueño, Eladio Carrión fue homenajeado como atleta en las Justas de Atletismo 2025, y el mismo dedicó su reconocimiento a su madre, Sol María Morales.

La ceremonia se llevó a cabo durante la tarde de hoy, sábado, en el Estadio Centroamericano de Mayagüez, previo al evento principal del Festival Deportivo, pautado para las 4:00 p.m.

El artista recibió este premio debido a su destacada trayectoria en el deporte de la natación cuando estaba en la universidad. Antes de dedicarse a la música, Carrión fue nadador de alto rendimiento y plusmarquista nacional en los 200 metros pecho. De hecho, este representó a Puerto Rico en múltiples competencias internacionales, tales como el Campeonato Mundial de Natación en Barcelona 2013 y los Juegos Panamericanos. Asimismo, cabe destacar que, Carrión aún posee el récord nacional en piscina corta en los 200 metros braza, con un tiempo de 2:10.10, establecido en el Mundial de Estambul 2012.

“Representando con orgullo a Puerto Rico, en el ámbito Inter-universitario, nacional e internacional. Su compromiso con la juventud, su apoyo constante al deporte y su labor social, y filantrópica trascienden generaciones. Con profundo respeto y gratitud le dedicamos las Justas LAI 2025″, fue el discurso con el que recibieron a Carrión en la ceremonia.

Luego de su bienvenida, el artista boricua comenzó saludando a los estudiantes atletas.“Primero que todo, gracias a la organización por tenerme, por el apoyo de todos ustedes, esto vale el mundo para estos atletas. Por poner su grano de arena, por apostar a la juventud. Eso vale un montón para ellos, para mí como ex-atleta”, comenzó diciendo Carrión.

Carrión dedicó su destacado momento a su madre, Sol María Morales, y agradeció a los padres de los atletas por apoyar a sus hijos. “Jóvenes, felicidades. Otra cosa, me traje a mi señora madre hoy, y me encantaría dedicarle esto para ella. Sin ella no habría nadie que me llevara a mis prácticas a las cinco de la mañana, que me hiciera mi almuercito’, mis cositas, así que saludos a todos mis padres, mis madres que apoyan a todos los jóvenes atletas, Dios los bendiga un montón. Ustedes son una súper gran parte del éxito de sus hijos, así que detrás de cada atleta excelente casi siempre hay unos padres ejemplares así que muchas gracias a ustedes, entrenadores, terapistas, psicólogos deportivos, muchas gracias por todo lo que ustedes hacen”.

El ex-atleta describió este premio como el más especial que ha recibido a lo largo de su carrera. “La juventud, siempre les digo que es más fácil hacer el mal, pero se siente rico hacer el bien, así que les invito a ser la luz siempre, la obscuridad nunca. Así que, Dios los bendiga mucho, yo he tenido un montón de premios Grammy, premios esto, lo otro, pero se los juro, este es el premio que más me ha encantado recibir, vale el mundo para mí y para mi familia, así que muchas gracias, y mucho éxito para todo el mundo”, concluyó.

Eladio Carrión Justas 2025

