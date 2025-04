Jake Paul hace oficial su enfrentamiento ante Julio César Chávez Jr.

Jake Paul vs. Julio César Chávez Jr.

Jake Paul finalmente consiguió pactar una pelea para este año, luego de que se rumoraban varias cosas sobre un enfrentamiento ante el ‘Canelo’ Álvarez, cosa que nunca pudo concretarse, pero lo que sí se pudo conseguir fue un duelo ante Julio César Chávez Jr.

Paul tiene una gran racha en peleas que ha disputado ante luchadores de artes marciales mixtas, contra exjugadores de la NBA, leyendas de UFC y la última, que fue muy vista, frente al legendario Mike Tyson.

Jake Paul sobre la pelea ante un Chávez

Muchas de las ocasiones, el boxeador fue rechazado de algunos enfrentamientos por la forma en que ha desarrollado su marca de 11-1, ya que muchos peleadores han evitado enfrentarlo porque dicen que sus combates no son con boxeadores de verdad. Ahora, con este nuevo anuncio oficial, Jake Paul tendría su primera pelea con un boxeador de talla.

“Hace cinco años, subí al ring para debutar como profesional después de una pelea como aficionado, y desde entonces cada combate ha sido un paso más para convertirme en campeón del mundo. Acabo de derrotar al hombre más malo del planeta y he batido múltiples récords, y ahora me enfrento a un ex campeón mundial con 54 victorias al que Canelo apenas pudo vencer”.

“Chávez Jr. es mexicano, pero yo, El Gallo De Dorado, mexi-puedo noquearlo. El sábado 28 de junio, en vivo por DAZN pay-per-view, derrotaré a Julio y haré que Chávez padre se sienta orgulloso como nunca lo ha estado Chávez hijo. ¡Viva La Puerto Rico!”, comentó en sus redes sociales.

Así llegan a la pelea

Jake Paul, con diez victorias y una derrota, enfrentará a Julio César Chávez Jr., quien tiene 54 triunfos, seis derrotas y un empate. Así llegan a la senda del combate que se llevará a cabo dentro de dos meses.