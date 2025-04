Francisco Lindor será capitán de Puerto Rico en el Clásico Mundial 2026

El beisbolista puertorriqueño de los Mets de Nueva York, Francisco Lindor, será el capitán del equipo de los Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol que se celebrará en el año 2026.

El beisbolista dio a conocer la noticia a través de la red social Instagram.

"Honrado de ser capitán del equipo de Puerto Rico para el Clásico Mundial de Béisbol 2026 🇵🇷 ¡Vamos mi borinquén!“, escribió.

San Juan albergará al Grupo A del torneo, donde Puerto Rico enfrentará a Cuba, Panamá, Canadá y un país que será anunciado tras concluir el clasificatorio. Aún falta un equipo por clasificar en cada grupo.

Otras ciudades que serán sede del Clásico de Béisbol son Houston, Texas; Miami, Florida; y Tokio, Japón. La celebración del Clásico marcará su vigésimo aniversario desde su inicio en 2006.

Mientras que, el Grupo B —que jugará en Houston— está compuesto, hasta el momento, por Estados Unidos, México, Italia y Gran Bretaña. A su vez, en el Grupo C se encuentran Japón, Corea del Sur, República Checa y Australia. Por último, en el Grupo D han clasificado República Dominicana, Venezuela, Países Bajos e Israel. Actualmente, los equipos que pueden clasificar son Nicaragua, China, Taipéi, Colombia o Brasil.

El Clásico de Beisbol 2026 se celebrará del 6 al 11 de marzo entre Puerto Rico, Japón y Estados Unidos.

Leyendas del béisbol boricua dirigirán a Puerto Rico en el Clásico Mundial

Un ‘dream team’ de dirigentes es lo que está preparando el gerente general de la selección nacional de béisbol, Carlos Beltrán, para el Clásico Mundial de Béisbol que se celebrará en el año 2026.

Beltrán dialogó con Metro Puerto Rico durante una firma de autógrafos que se llevó a cabo el viernes en Plaza Las Américas y mencionó que está buscando el mejor talento disponible para guiar a lo que será la selección que representará a Puerto Rico en el importante torneo internacional el próximo año.

“Estamos enfocados en tratar de buscar los mejores coaches posibles, disponibles. Pienso que el Clásico nos da a nosotros la oportunidad de promocionar el talento que tenemos en grandes ligas ahora mismo. Creo que el Clásico es una plataforma bien bonita”, expresó entrevista con Metro Puerto Rico.

Entre el equipo de dirigentes se encuentran grandes leyendas del béisbol puertorriqueño como: Roberto Alomar, Iván Rodríguez, Edgar Martínez y Carlos Delgado.

“Una de las cosas que le hice mención a la federación es que yo quería crear un executive coaching staff que iba a estar compuesto de Roberto Alomar, Iván Rodríguez, Edgar Martínez y Carlos Delgado. Todos dijeron que sí, que quieren ser parte, lo cual me llena de mucho orgullo porque el Clásico va a ser aquí en Puerto Rico”, reveló.

Igualmente, Beltrán indicó que se ha enfocado en fomentar el deporte en los jóvenes y destacó la importancia de la educación en el desarrollo profesional de los jóvenes.

“Yo me acuerdo cuando yo me criaba en Manatí, siempre hacían torneos de inter barrio, torneos escolares, muchas competencias, los maestros de educación física tenían un orgullo increíble de hacerle el varsity de voleibol, el de baloncesto, el de pista y campo. Yo participé en todo eso en mis años escolares y sé que eso ha mermado un poco y entiendo que una de las cosas que une más al pueblo y a la familia es el deporte”, señaló.

Por último, se mostró positivo acerca de la oportunidad de entrar al salón de la fama en el futuro, tras no obtener los votos necesarios este año.

“Tengo fe de que, en algún momento, espero en Dios que se dé la oportunidad. Creo que en los años que he estado ha habido un incremento en votos. Si me preguntas cómo me siento con mi carrera, me siento muy bien. Como switcheater, tú buscas los números y yo entiendo que están ahí”, declaró.

En su carrera, Beltrán, 435 jonrones, 2725 hits y 312 bases robadas a su haber, y un promedio ofensivo global de .279