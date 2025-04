Asociación de Jugadores rechaza expresiones de asistente de los Atléticos que criticó a sus propios jugadores

La Asociación de Jugadores del Baloncesto Superior Nacional (BSN) rechazó las expresiones realizadas por el técnico asistente de los Atléticos de San Germán, Héctor “Bobby” Porrata en contra del desempeño de sus jugadores durante el partido del domingo ante los Vaqueros de Bayamón.

A través de un comunicado compartido por el centro y jugador de los Mets de Guaynabo, Ysmael Romero, la asociación repudió los comentarios.

“Esta es la segunda vez que el cuerpo técnico de esa franquicia se manifiesta despectivamente de los jugadores que componen la misma. Los jugadores nativos del BSN son profesionales y seres humanos. No se justifica en lo absoluto que sean tratados de la forma que se expresó el Sr. Porrata”, lee el comunicado.

Por su parte, en entrevista con Metro Puerto Rico, el presidente de la Asociación de Jugadores, Ricardo Carrillo, explicó que la querella radicada por el organismo fue una consulta para determinar si existe algún tipo de disciplina ante estos comentarios.

“Fue una consulta. Nosotros sometimos la situación ante el BSN para que el BSN verificara si había alguna base, algún tipo de disciplina del BSN que aplica a todo el mundo. Sobre esa situación. Nosotros entendemos como asociación, sin restarle méritos al tipo de persona que es Bobby Borrata, pero entendemos que las manifestaciones que hizo durante el intermedio del partido fueron unas expresiones que no debieron haberse hecho públicamente, sino que es un asunto que se discute en el camerino con los jugadores, no en la televisión nacional”, señaló en entrevista con Metro Puerto Rico.

Las declaraciones por parte del asistente técnico fueron durante el medio tiempo con el marcador 52-23 del partido ante los Vaqueros de Bayamón en la Arquelio Torres en la “ciudad de las lomas” que los visitantes se llevaron la victoria 104-70.

“No hacemos nada bien. Todo nos sale mal. Los jugadores no han dado lo mejor de ellos. Bajo rendimiento, yo creo que la fanaticada no se merece eso tampoco, ni nosotros, yo creo que ninguno de los que está aquí está disfrutando del partido. No te puedo decir nada más, no hemos hecho las cosas correctamente, incluso, yo me siento avergonzado de cómo está jugando mi equipo”, fue parte de lo que expresó Porrata en el mediotiempo.

Los Atléticos regresan a la acción mañana 15 de abril cuando enfrente en el Palacio de Recreación y Deportes Germán “Wilkins” Vélez Ramírez a los Indios de Mayagüez.