La OMB entrega título mundial al campeón peso ligero Keyshawn Davis

Keyshawn Davis, el campeón mundial peso ligero de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), recibió oficialmente su cinturón.

El pasado 14 de febrero, en el teatro del Madison Square Garden en la ciudad de Nueva York y de manera contundente, el orgullo de Norfolk, Virginia, se coronó campeón mundial de la OMB en el peso ligero (135 lbs) cuando venció al campeón en aquel entonces, el ucraniano Denys Berinchyk, por la vía del nocaut en el cuarto asalto.

PUBLICIDAD

Berinchyk, anteriormente venía de coronarse campeón por decisión dividida sobre el mexicano Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete, en combate celebrado en San Diego.

Durante la tarde de hoy, en San Juan, la OMB, presidida por el licenciado Gustavo Olivieri, le entregó oficialmente a Davis su cinturón mundial, el cual tiene grabado su nombre, lugar y fecha de la pelea donde se coronó campeón mundial.

“Keyshawn es un peleador muy especial. Les voy a contar una anécdota. En su última pelea en Nueva York, en febrero, donde se hizo campeón mundial de las 135 libras, Terence Crawford me llamó aparte y me dijo, Gustavo, ‘Keyshawn va a ser la próxima estrella después que yo me retire y de la misma manera que ustedes han sido leal conmigo y me han dado ese amor y cariño siempre que voy a PR, ustedes deben de hacer lo mismo con Keyshawn’. Posteriormente, cuando Keyshawn gana la pelea, Bob me dijo que él será el campeón más longevo de la OMB en mi carrera como presidente y será el próximo Sugar Ray Leonard y la cara de esta empresa para el futuro”, dijo el presidente de la OMB, el licenciado Gustavo Olivieri Miranda.

Por su parte, Keyshawn Davis expresó: “Desde que llegué a Puerto Rico, me han dado una gran bienvenida. Me siento como si Puerto Rico fuera mi segundo hogar. Ya me gustaría regresar de nuevo y compartir con la gente de nuevo, son muy especiales, he recibido un gran apoyo y quiero mostrar mi cariño y apoyo de vuelta. Aprecio a la OMB, a Gustavo, Paco, a toda la familia OMB por hacerme su campeón y estoy emocionado por los años siguientes. Seré el mejor campeón del organismo, lo demostraré y quiero que me acompañen en este viaje”.