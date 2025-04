Villalba celebra a su campeón: Oscar Collazo recibe sortija de la OMB tras histórica quinta defensa

La plaza pública de Villalba se desbordó de orgullo este fin de semana cuando Oscar Collazo recibió la sortija especial de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) por haber defendido con éxito su título mundial en cinco ocasiones consecutivas.

La distinción, que solo reciben campeones de élite, lo coloca en una lista exclusiva junto a figuras como Saúl “Canelo” Álvarez, Oscar de la Hoya, Juan Manuel Márquez, Terence Crawford e Iván Calderón.

Collazo, actual campeón unificado de la OMB en el peso mini mosca (105 libras), fue homenajeado en un acto cargado de simbolismo. “Oscar, Oscar, Oscar”, gritaban niños, jóvenes y adultos que se dieron cita para celebrar al primer campeón mundial de boxeo profesional que ha dado Villalba.

Oscar Collazo (Suministrada)

El pugilista puertorriqueño recibió la sortija rodeado de campeones y leyendas del ring, entre ellos el recién exaltado al Salón de la Fama Iván Calderón, el campeón peso ligero Keyshawn Davis, el campeón junior mosca René Santiago, y los excampeones Nelson Dieppa, Alex ‘El Nene’ Sánchez y Alberto Machado.

Oscar Collazo (Suministrada)

La quinta defensa exitosa de Collazo fue el pasado 29 de marzo en Cancún, donde venció por nocaut en el quinto asalto al mexicano Edwin Cano, clasificado número tres por la OMB.

“A los jóvenes les digo que no me miren como el mejor boxeador, mírenme como una inspiración. Que los sueños sí se pueden lograr, no importa de dónde eres ni cuántos tropiezos tengas. Todo lo puedes lograr con fe en Dios. Sigan soñando, que luego de la tormenta sale el sol”, expresó Collazo.

Por su parte, el presidente de la OMB, Gustavo Olivieri Miranda, destacó la trayectoria meteórica del villalbeño. “Con apenas 12 peleas profesionales, ya ha realizado cinco defensas del título. Es un héroe para Villalba y un ejemplo dentro y fuera del ring”, dijo.