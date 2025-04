Vaqueros vencen a los Osos y lucharán por el liderato ante los Cangrejeros

Los Vaqueros de Bayamón consiguieron una victoria frente a los Osos de Manatí y se colocan al tope de su conferencia junto con los Cangrejeros de Santurce, en esta temporada del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Los Vaqueros se impusieron 97-86 a los Osos en el Coliseo Juan Aubin Cruz, en una noche donde dominaron de principio a fin con su precisión ofensiva y juego colectivo.

Danilo Gallinari lideró a los Vaqueros con 22 puntos, 6 rebotes y 3 asistencias, seguido de Gary Browne quien debutó esta noche con los Vaqueros aportando 17 tantos. Por Manatí, Noris Cole fue el más destacado con 26 puntos, 7 asistencias. Yomar Cruz aportó 22 puntos.

Bayamón fue más eficiente en tiros de campo (54% vs 46%) y triples (52% vs 28%), además de dominar en asistencias 27-19 y bloqueos 5-2. Aunque Manatí cometió menos faltas personales (18 vs 19), su bajo porcentaje en triples y menor fluidez ofensiva les pasó factura.

El miércoles, los Vaqueros y Cangrejeros se medirán en el Coliseo Roberto Clemente para decidir el liderato de su conferencia. Cada equipo tiene récord de 4-1.

El martes, hay dos juegos en calendario, ambos entre rivales. Los Leones de Ponce se medirán a los Indios de Mayagüez y los Capitanes de Arecibo a sus vecinos y rivales Piratas de Quebradillas.

Los Mets de Guaynabo y los Capitanes de Arecibo se verán las caras el jueves, 3 de abril al igual que los Piratas tienen un compromiso ante los Atléticos de San Germán.

Hay jangueo en la cueva de los Cangrejeros, ya que el viernes 4 de abril, los de la capital reciben a los Gigantes de Carolina.

El sábado también será un gran día para los fanáticos con dos partidazos, los campeones Criollos de Caguas van a Ponce para enfrentar a los Leones y los Osos de Manatí reciben a los Capitanes de Arecibo.

Todos los juegos son a las 8:00pm