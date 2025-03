Cangrejeros vencen a los Leones y son los líderes de la sección B

Los Cangrejeros de Santurce subieron a la primera posición de su sección tras vencer a los Leones de Ponce en el partido del domingo en la noche en el Coliseo Roberto Clemente.

Santurce venció a Ponce con marcador final de 92-86.

Walter Hodge Jr. comandó el ataque santurcino con 16 puntos y 3 asistencias, mientras que el importado Devon Collier sumó 14 puntos, 8 rebotes y 4 asistencias. Por los Leones, Frank Mason III fue el mejor con 21 tantos, seguido por Jordan Murphy con 17 puntos y 7 rebotes.

En cuanto a estadísticas colectivas, Santurce lanzó para un 50% de campo (35/69) y 41% desde el triple (12/29), mientras que Ponce fue ligeramente más eficiente con un 53% en tiros de campo (26/49) y 43% desde el triple (6/14).

La diferencia clave estuvo en los tiros libres, donde los locales acertaron el 71% (10/14), frente a un 82% (14/17) de los visitantes.

Los Cangrejeros dominaron los rebotes 39-30 y también lideraron en asistencias 25-22, aunque cometieron más pérdidas (15 vs. 10).

Gigantes con tercera victoria consecutiva

Los Gigantes de Carolina dominaron de principio a fin en el Palacio de Recreación y Deportes al vencer contundentemente 108-72 a los Indios de Mayagüez.

El trío ofensivo de los Gigantes fue liderado por Kobi Simmons con 18 puntos, seguido por Doolittle con 16 y JJ Romer con 17. Por los Indios, Tyrell Harrison fue el mejor anotador con 15 puntos y 5 rebotes, mientras que Josue Erazo añadió 10 puntos.

Colectivamente, Carolina fue muy superior en la ejecución ofensiva, lanzando para un 60% desde el campo (40/66) y un impresionante 65% en triples (13/20), frente a un 41% (26/67) y 20% (5/24) de Mayagüez. Los visitantes también dominaron en rebotes (41 vs. 29), asistencias (25 vs. 15) y puntos en la pintura (50 vs. 38), consolidando así una victoria sin sobresaltos.

En la noche del lunes, los Vaqueros de Bayamón se miden a los Osos de Manatí.

Con información del bsnpr.com