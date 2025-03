Nombran a Berthaida Seijo Ortiz como presidenta del Tribunal Apelativo de Arbitraje Deportivo

El Comité Olímpico de Puerto Rico (COPUR) celebró su primera reunión ordinaria el miércoles, en la Casa Olímpica.

En la reunión, dirigida por la presidenta del COPUR, Sara Rosario Vélez, se presentó el nombramiento de la exjueza superior Berthaida Seijo Ortiz como jueza presidenta del Tribunal Apelativo y de Arbitraje Deportivo (TAAD) y la desafiliación de la Federación Nacional de Ráquetbol del Comité Olímpico de Puerto Rico.

La jueza Seijo Ortiz participó como jueza del Tribunal Apelativo y de Arbitraje Deportivo del 1994 al 2003. Además, ha sido profesora universitaria en Puerto Rico y consultora-seminarista para múltiples entidades académicas a nivel internacional.

De otra parte, en marzo del 2023, el COPUR aprobó en asamblea del pleno, una Comisión Normalizadora para tratar de subsanar irregularidades en la Federación de Ráquetbol de Puerto Rico. Entre las irregularidades se encuentran: incumplimiento de los deberes estatutarios y obligaciones ante el COPUR y organismos internacionales; falta de gestión administrativa y financiera y carencia de programas de desarrollo del deporte en el país.

Al momento, la federación no tiene documentos al día, no tiene atletas, clubes, oficiales y no ha representado a Puerto Rico en ningún evento en los últimos años. Por lo tanto, la Asamblea aprobó de forma unánime su desafiliación.