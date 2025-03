Ryan Yarbrough acuerda contrato de uno año y dos millones con Yankees

TAMPA, Florida, EE.UU. (AP) — Ryan Yarbrough acordó un contrato de un año y dos millones de dólares con los Yankees de Nueva York el lunes, un día después de ser liberado de un acuerdo de ligas menores por los Azulejos de Toronto.

Yarbrough, un lanzador zurdo de 33 años, puede ganar 250.000 dólares adicionales en bonos por rendimiento por entradas lanzadas.

“Había otros equipos, pero este era, con mucho, el equipo que más me interesaba. He escuchado mucho del lado del pitcheo sobre lo que han podido hacer con los muchachos. Eso fue emocionante e intrigante para mí”, dijo Yarbrough, según The Athletic.

Yarbrough tiene un récord de 53-40 con efectividad de 4.21 en 68 aperturas y 128 apariciones como relevista a lo largo de siete temporadas con Tampa Bay (2018-22), Kansas City (2023), y los Dodgers (2023-24), quienes lo adquirieron el 30 de julio en el intercambio que envió al jardinero Kevin Kiermaier a Los Ángeles. La temporada pasada tuvo un récord de 5-2 con una efectividad de 3.19 en 44 apariciones como relevista.

Yarbrough lanza una sinker (28,7% de sus lanzamientos la temporada pasada), curva (27,5%), recta de cuatro costuras que promedió 86,7 millas por hora (18,4%), cambio (15,5%) y cutter (9,9%).

La velocidad de su recta de cuatro costuras fue la más lenta en las Grandes Ligas entre 138 lanzadores con al menos 1.500 lanzamientos, una mph más lenta que Kyle Hendricks, quien fue el 137mo.

Yarbrough acordó un contrato de ligas menores con Toronto el 21 de febrero y tuvo una efectividad de 4.05 en seis 2/3 entradas en cuatro apariciones en los entrenamientos de primavera, ponchando a ocho y dando una base por bolas.

El Novato del Año de la Liga Americana, el dominicano Luis Gil, un lanzador derecho que está fuera de juego por una distensión en el músculo dorsal derecho, fue colocado en la lista de lesionados de 60 días.

