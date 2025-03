Falleció Eddie Jordan: ¿quien fue la figura del mundo de la F1?

El mundo de la Fórmula 1 está de luto tras el fallecimiento de una de las figuras del paddock. El antiguo propietario de escudería, Eddie Jordan, falleció a los 76 años tras una dura batalla contra el cáncer, según ha anunciado su familia.

El pasado mes de diciembre se había revelado que Jordan había estado luchando contra una forma agresiva de cáncer de vejiga y próstata que se extendió a su columna vertebral y la pelvis. Ahora, este jueves 20 de marzo, sus familiares confirmaron el trágico fallecimiento del empresario.

PUBLICIDAD

¿Quién fue Eddie Jordan, la figura de la Fórmula 1 que falleció este jueves 20?

El irlandés fue uno de los pilares del paddock de la F1 durante casi cuatro décadas, primero al frente de su equipo homónimo Jordan F1 entre 1991 y 2005.

La escudería ‘Jordan’ tuvo sus humildes comienzos en la F3000, para convertirse en una fuerza competitiva a finales de la década de 1990, logrando una histórica victoria inaugural con un 1-2 en el mojado Gran Premio de Bélgica de 1998 con Damon Hill y Ralf Schumacher. Esta victoria precedió a la que se convertiría en la temporada más competitiva de Jordan en 1999, cuando consiguió dos victorias con Heinz-Harald Frentzen y tanto el alemán como el equipo lograron su mejor resultado, un tercer puesto, en ambos campeonatos.

La escudería vería luego su ocaso antes de la temporada 2006, cuando Jordan vendió la escudería al Midland Group, que acabó transformándose en Spyker, Force India y Racing Point. Su última iteración es el actual equipo Aston Martin, que utilizó la base original de Jordan en Silverstone hasta que se trasladó a su nueva sede el año pasado.

Tras su carrera como jefe de equipo, Eddie pasó a ejercer de comentarista en televisión y se hizo famoso por sus opiniones. También se convirtió en un prolífico hombre de negocios e inversor. Debido a sus problemas de salud, Jordan redujo sus apariciones públicas el año pasado, aunque en septiembre estuvo presente en la presentación del diseñador Adrian Newey, de quien era su manager, en Aston Martin.

En diciembre, Jordan habló de su enfermedad en el podcast Formula For Success, que presentaba junto a David Coulthard: “Este es un pequeño mensaje, y que todo el mundo escuche esto: No lo descarten ni lo pospongan. Háganse las pruebas, porque en la vida hay oportunidades. Hay muchos consejos médicos y muchas cosas que puedes hacer para prolongar tu vida. Vayan y háganlo. No sean estúpidos. No sean tímidos. Cuiden su cuerpo, chicos ”.

A Jordan le sobreviven su esposa Marie y sus cuatro hijos. En el Reino Unido recibió una OBE en 2012 por sus servicios al automovilismo y a la caridad, habiendo sido patrón de la organización benéfica contra el cáncer infantil CLIC Sargent y de la Fundación Amber.