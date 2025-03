Carlos Arroyo es el nuevo embajador de BetMGM en Puerto Rico

La leyenda de la selección nacional de Puerto Rico, Carlos Arroyo, será el nuevo embajador de BetMGM de Casino del Mar en el Hotel La Concha.

Como parte de la expansión de BetMGM a nuevos mercados, la empresa ha presentado nuevas funciones, asegurando que el juego responsable es su prioridad.

PUBLICIDAD

Además, cuentan con recursos para ayudar a los clientes a jugar de manera responsable, incluyendo GameSense, un programa líder en la industria, desarrollado y licenciado para MGM Resorts por la Corporación de Lotería de Columbia Británica que está integrado en sus plataformas móviles y de escritorio.

Según Arroyo, fue la importancia del juego responsable lo que lo llevó a aceptar la encomienda.

“Cuando me empezaron a educar del mensaje de las apuestas responsables, cuando estés apostando y todo esto, pues me llamó mucho la atención y me identifiqué desde el principio. Y la verdad estoy bien contento, estar del lado de Deportes me ayuda, y todavía hacer parte de campañas como esta me llenan mucho de orgullo”, expresó en conferencia de prensa.

Por su parte, Sigfrido De Jesús, gerente de Casino del Mar, señaló la importancia de tener un embajador puertorriqueño en la campaña.

“Ya cumplimos 3 años era hora de ponerle una cara conocida un puertorriqueño de verdad una persona que aparte de todos sus logros deportivos es un ciudadano de primera, un hombre de familia un hombre que tiene un equipo de trabajadores que son los que nosotros buscamos en socios así que para nosotros es un gran orgullo tener a Carlitos como embajador”, declaró en conferencia de prensa.

BetMGM actualmente opera en 29 mercados con ofertas móviles y minoristas. La aplicación BetMGM Sportsbook está disponible tanto en iOS como en Android, así como a través de escritorio en su portal.