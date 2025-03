BSN: Manatí se desquita en primer encuentro contra los Criollos

Los Osos de Manatí tuvieron su revancha al vencer a los Criollos de Caguas en su primer encuentro de la temporada del 2025 tras la final del pasado año.

El partido concluyó con marcador de 99-94 a favor de los Osos.

El máximo anotador del encuentro fue C. Lopez Santiago de los Criollos, quien sumó 26 puntos, seguido de cerca por C. Diallo de Manatí con 25 unidades. A. Kappos aportó 22 puntos para Caguas, mientras que I. Cruz Paris destacó con 23 para los Osos. En los rebotes, C. Diallo dominó con 18 capturas, mientras que A. Mitchell lideró a los Criollos con 14. En el departamento de asistencias, C. Duran fue clave con 10 habilitaciones para los Osos, superando las 7 de K. Felder por Caguas.

En cuanto a estadísticas colectivas, ambos equipos mostraron porcentajes similares en tiros de campo, con Caguas lanzando para un 43% (39/89) y Manatí igualando el porcentaje con 35/80. Sin embargo, la diferencia clave estuvo en los tiros libres, donde los Osos fueron más efectivos con un 77% (17/22) en comparación con el 45% (5/11) de los Criollos. Manatí también movió mejor el balón, acumulando 27 asistencias frente a las 20 de Caguas.

Los Criollos de Caguas buscarán recuperarse en su próximo compromiso ante los Piratas de Quebradillas el miércoles 19 de marzo, mientras que los Osos de Manatí enfrentarán a los Mets de Guaynabo el sábado 22 de marzo.

Mets vs. Atléticos

Los Mets de Guaynabo lograron una victoria ajustada sobre los Atléticos de San Germán con marcador de 81-80. El partido, se definió en los segundos finales con una gran actuación de los jugadores clave de Guaynabo.

Desde el arranque, ambos equipos mostraron su intensidad defensiva, con los Mets terminando el primer cuarto arriba 15-13. En el segundo periodo, Guaynabo mantuvo su ventaja con un parcial de 23-22, llegando al descanso con ventaja de 38-35.

El tercer cuarto fue parejo, con ambos equipos anotando 25 puntos, lo que mantuvo la ventaja de los Mets en 63-60. En el último periodo, San Germán logró acercarse peligrosamente, pero Ben Cotton anotó el canasto decisivo en los últimos segundos, asegurando la victoria para los Mets.

No será hasta el miércoles, que continúa la acción en el BSN

El miércoles 19 de marzo hay tres partidos: Los Capitanes visitan a los Cangrejeros, los Mets reciben a los Gigantes y los Criollos a los Piratas.