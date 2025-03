Indios acaban con los Santeros en el estreno del BSN

La nueva temporada del Baloncesto Superior Nacional (BSN), comenzó oficialmente con una victoria de los Indios de Mayagüez frente a los Santeros de Aguada el sábado en la noche.

El partido concluyó 85-65 a favor de los Indios que se impusieron desde el segundo parcial y nunca volvieron a estar atrás en el marcador.

El escolta M. Doyle lideró a Mayagüez con 21 puntos, seguido por J. Pacheco con 15 unidades y 5 asistencias. J. Early Jr. también contribuyó con 11 puntos. En la lucha en la pintura, S. Waardenburg, C. Gaston y T. Harrison dominaron los rebotes con 8, 7 y 7, respectivamente. Por los Santeros, N. Rakocevic fue el mejor anotador con 13 puntos, mientras que D. Clemente y L. Allende sumaron 9 cada uno. H. Sosa Jiménez brilló en los tableros con 8 rebotes.

Los Indios fueron más efectivos con un 50% en tiros de campo (33/66) y un sólido 43% desde el triple (13/30). Aguada, en cambio, tuvo dificultades ofensivas, lanzando para un 32% en general (23/70) y apenas 26% en triples (7/26). Ambos equipos igualaron en pérdidas de balón con 17 cada uno, pero Mayagüez superó en asistencias (20-15) y robos (9-6).

El próximo partido de los Indios de Mayagüez será el jueves, 20 de marzo de 2025, visitando a los Vaqueros de Bayamón. Los Santeros de Aguada jugarán nuevamente el sábado, 22 de marzo de 2025, cuando reciban a los Vaqueros de Bayamón.

La revancha de la final del 2024, será el domingo, cuando los Criollos de Caguas reciban a los Osos de Manatí a las 8:00pm, en el Coliseo Roger Mendoza. Previo a este partido, a las 6:00pm, los Atléticos de San Germán recibirán a los Mets de Guaynabo.

Los próximos juegos en calendario están pautados para el miércoles, 19 de marzo, con tres encuentros.

El primero será entre los Capitanes de Arecibo, que recibirán a los Cangrejeros de Santurce en el Coliseo Roberto Clemente a las 8:00pm. Al mismo tiempo, los Gigantes de Carolina visitarán a los Mets de Guaynabo y los Criollos de Caguas a los Piratas de Quebradillas.

Posteriormente, el jueves 20 de marzo, solo habrá un juego en acción. Los Vaqueros de Bayamón estrenan su nueva escuadra cuando reciban a los Indios de Mayagüez.

Mientras que el viernes 21 de marzo, los fanáticos podrán celebrar el comienzo del fin de semana con los encuentros de los rivales Piratas de Quebradillas y Capitanes de Arecibo. El mismo día también se enfrentarán los Gigantes de Carolina y Atléticos de San Germán.

Para el sábado, 22 de marzo, habrá un banquete de partidos. Son cuatro los juegos en calendario, entre los que se encuentran: Indios de Mayagüez vs. Leones de Ponce, Vaqueros de Bayamón vs. Santeros de Aguada, Criollos de Caguas vs. Cangrejeros de Santurce y los Osos de Manatí vs. Mets de Guaynabo.

Esta temporada se extenderá hasta el 30 junio, posteriormente comenzará la postemporada cuando se decidan los ocho equipos que pasan a la lucha por el campeonato.

Con contenido del bsnpr.com