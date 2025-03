Bandera de Puerto Rico regresa a importante torneo gracias a Rafa Campos

La bandera de Puerto Rico está nuevamente en “The Players Stadium Course” en Ponde Vedra Beach en la Florida gracias a que el golfista boricua Rafa Campos participará del evento “Players Championship” por primera vez, como resultado de su campeonato en noviembre en el Butterfield Bermuda Championship.

Luego de participar en el torneo, Campos, seguirá sin pausa y estará en varios torneos como Valspar Championship en Palm Harbor, Texas Children’s Houston Open y el Valero Texas Open en San Antonio hasta llegar a Augusta, Georgia para el Masters Tournament.

PUBLICIDAD

“Estoy viviendo mi sueño como golfista profesional y le agradezco a Dios por esta oportunidad. Siento gran orgullo por estar aquí y ver mi bandera en The PLAYERS Championship esta semana. Cada torneo es una nueva oportunidad para continuar trabajando, enfocar mi juego para inspirar a muchos jóvenes y niños puertorriqueños y latinoamericanos a que rendirse no es una opción”, puntualizó Rafa Campos.

Rafa Campos iniciará su primera ronda en TPC Sawgrass mañana, jueves, a las 8:13 de la mañana y el viernes, 14 de marzo su segunda ronda comenzará a la 1:18 de la tarde.

Tras alzarse con su primer título en el campeonato de PGA Tour, el golfista puertorriqueño Rafael “Rafa” Campos afirmó que “el amor por el golf” lo ha sostenido a lo largo de toda su carrera y dijo sentirse “tranquilo y contento” con su triunfo.

Campos, de 36 años, se convirtió esta semana en el segundo puertorriqueño en ganar la gira del PGA. El primero en ganar en este evento oficial desde que el legendario Juan “Chi Chi” Rodríguez lo hiciera en 1979, hace 45 años atrás.

El amor por el golf, el orgullo de ser puertorriqueño y la llegada de su hija Paola Isabel, fueron parte de las motivaciones que acompañaron al golfista en su triunfo del pasado domingo en el torneo Butterfield Bermuda.

PUBLICIDAD

“Este año no me estaba yendo bien y pensé que iba a tener que volver a comenzar nuevamente a aquellos años de hace 15 años, porque aquí, en este trabajo, lamentablemente, cuando uno llega a la cima no es que vas lentamente cayendo. Si no te va bien, pues uno cae, y cae entero y tienes que volver a subir nuevamente los escalones y yo creo que el amor por el golf es lo que me ha mantenido jugando y tratando”, dijo Campos en entrevista el pasado año.

“En verdad que estoy bien contento, sumamente contento por poder ser un puertorriqueño y poder poner esa bandera en alto y poder darle esa motivación a los jóvenes. Somos de una islita pero como quiera, tenemos el talento y las oportunidades que todas estas otras personas tienen”, afirmó el golfista.