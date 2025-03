COPUR cataloga como “desacertadas” expresiones del entrenador de Jasmine Camacho-Quinn

La presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico (COPUR), Sara Rosario, catalogó como “desacertadas” las expresiones realizadas por el entrenador de la medallista olímpica Jasmine Camacho-Quinn, John Coghlan, quien aseguró que no se estaban brindando los fondos suficientes a la atleta.

Las expresiones fueron realizadas en una conferencia de prensa donde también estuvo presente el director del Departamento de Alto Rendimiento, Fernando Olivero Lora y el agente/manejador de la atleta, Paul Doyle, quienes rechazaron los comentarios del entrenador.

“Quiero resaltar que siempre hemos considerado a John Coughlan un excelente entrenador y sus recomendaciones son tomadas muy en serio. La semana pasada, Fernando viajó a Jacksonville, donde está localizado actualmente el nuevo centro de entrenamiento de Jasmine, para tener una reunión muy productiva directamente con la atleta y su agente en la que se discutieron sus necesidades y se escucharon sus inquietudes, incluyendo las sugerencias de su entrenador,” dijo la presidenta del COPUR.

Olivero Lora enfatizó que “siempre nos ha gustado tener conversaciones con nuestros atletas en vivo, ver su entorno de entrenamiento, ver que están bien y por eso hemos dado cuatro viajes en los últimos años a reunirnos con Jasmine. Los viajes son siempre en esta misma época, antes del inicio de su temporada, para trabajar con cualquier necesidad para su programación deportiva. La semana pasada, nos sentamos con Paul y Jasmine, para conocer su plan de trabajo y ahí Paul, mencionó las necesidades y peticiones de John las cuales se tomaron en consideración. Pero al final, los que establecen las prioridades son Paul y la misma Jasmine”. Por su parte Rosario señaló que “dentro de las peticiones de Jasmine ha sido y está que todos sus asuntos sobre entrenamientos, viajes, terapistas y otros temas relacionados se discutan y trabajen directamente con su agente y con ella. Coghlan es contratado directamente por Doyle, nuestro contrato (COPUR) es directamente con el agente de la Atleta”.

Por su parte, la propia atleta, Jasmine Camacho Quinn, emitió unas declaraciones por escrito señalando que no son correctas las expresiones de su entrenador.

“Quiero dejar claro que las declaraciones de mi entrenador no reflejan mi realidad, ni mi perspectiva sobre el apoyo que he recibido. A lo largo de mi carrera siempre he contado con el apoyo de mi equipo, de mis patrocinadores y del Comité Olímpico de Puerto Rico; todos me han apoyado históricamente de manera incondicional. Quiero que todos sepan que estoy muy agradecida por el respaldo, y que mi enfoque sigue siendo el mismo: trabajar duro y seguir adelante para este próximo ciclo olímpico. No falta el apoyo de nadie, y mi compromiso con mi carrera y mis metas siguen intactas”, expresó.

Por su parte, el agente de la vallista olímpica también repudió las expresiones del entrenador.

“He sido agente durante varios años, he trabajado con más de 300 atletas y nunca había visto a un atleta con tanto respaldo de un Comité Olímpico como lo tiene Jasmine. Me sorprendió el momento en que llegaron los comentarios (de Coghlan), porque la semana anterior, Fernando estuvo con nosotros en Jacksonville y todo lo que le pedimos fue atendido. Puedo decir categóricamente que Jasmine está muy bien atendida y se siente sumamente respaldada,” dijo el Agente de Jasmine, quien estuvo presente en la conferencia a través de la plataforma zoom.

“En todo momento, el objetivo ha sido asegurar que Jasmine tenga el apoyo necesario para seguir su preparación de la mejor manera. Continuamos comprometidos con su éxito y seguimos trabajando estrechamente con su equipo para proporcionar los recursos que ella necesita para alcanzar sus metas,” añadió por su parte, Rosario Vélez.

Del mismo modo, el COPUR aseguró que desde el año 2015 ha respaldado la carrera de la atleta y se ha asegurado que de reciba “la mejor preparación, financiamiento y apoyo logístico posible para su éxito”.

Las expresiones surgen luego de que el entrenador de la atleta olímpica realizara expresiones a un medio de comunicación impreso donde aseguraba que esta no estaba recibiendo suficiente apoyo económico.