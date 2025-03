Puertorriqueño recibe medalla por completar maratones en siete continentes

Marathon Tours & Travel (MTT), la organización líder en eventos de running a nivel mundial con sede en Massachusetts, Estados Unidos, le entregó esta semana la medalla del “Seven Continents Club” (SCC) al puertorriqueño Alfredo “Juny” Laboy.

El reconocimiento se otorgó durante una ceremonia celebrada en el Hotel Hilton de Tokio, Japón.

“Recibir la medalla es motivo de orgullo para mi. Sin duda, este logro se lo dedico a Puerto Rico, pero muy en especial a la gente de Humacao”, dijo Laboy a Metro Puerto Rico. “Este servidor y una corredora de México somos las únicas personas en el mundo que pertenecemos a los dos clubes de correr los siete continentes”, abundó.

El “Seven Continents Club” de MTT cuenta con 1,127 miembros, mientras que el “7 Continents Marathon Club” de Runbuk está formado por 479 corredores.

El pasado lunes, el humacaeño de 53 años participó en el Maratón de Tokio, donde concluyó la carrera con un tiempo de cuatro horas, 19 minutos y un segundo.

“Fue tremenda experiencia, pero corrí preocupado porque estaba lastimado. El fin de semana pasado, corrí el Ultra Challenge de Gasparilla en Tampa (30.4 millas) y cómo me sentía bien me dejé llevar por la adrenalina y por correr rápido me lastimé los isquios de ambas piernas seis días antes de ir a Tokio. Gracias a Dios y a las oraciones de mi familia y amistades pude terminarlo en un net time de 4:19:01”, comentó.

“Los momentos más especiales para mí durante ese maratón fue encontrarme con otros boricuas que corrieron para representar a la Isla igual que yo. Correr maratones internacionales requiere un gran sacrificio económico, y dediqué esta carrera a los maratonistas que se esmeran para representarnos”, abundó.

En diciembre de 2024, el también coronel de la Fuerza Aérea logró completar el “Antarctic Ice Marathon”, una de las competencias más extremas organizadas por Runbuk en la que participaron corredores de más de 15 países.

Desde 2017, Laboy ha realizado 12 maratones, 32 medios maratones y varias carreras de corta distancia, incluyendo eventos en Estados Unidos, Dubái, Kilimanjaro, Perth, Brasilia y Barcelona.

En abril, el boricua volverá a ponerse los tenis, esta vez para recaudar fondos a favor del Programa Claudia Adams Barr de Investigación Básica Innovadora sobre el Cáncer.

“Mis próximos compromisos van a ser bien fuertes. Voy a correr el Maratón de Boston el 21 de abril y, seis días después, el 27 de abril, voy a correr el Maratón de Londres. El Maratón de Boston va a ser pro-fondos para combatir el cáncer. Después de esos eventos, voy a correr en Sydney, Berlín, Chicago y, por último, el de New York. Todos este año”, explicó.

“Juny”, quien corrió su primera carrera de larga distancia a los 47 años, adelantó que dedicará su participación en el Maratón de Chicago al comediante y presentador de televisión, Raymond Arrieta.

"Todo lo que él (Raymond) ha hecho es inspirador. Es digno de admiración, y esta es mi manera de expresarle mi agradecimiento", finalizó.