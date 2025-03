Kidd critica la especulación de que la carga de trabajo causó la lesión de rodilla de Irving

MILWAUKEE (AP) — El entrenador de los Mavericks de Dallas Jason Kidd expresó el miércoles su desacuerdo con la especulación de algunos medios de comunicación, según la cual, la carga excesiva de trabajo de Kyrie Irving en el último mes le causó la lesión de rodilla que puso fin a su temporada

Irving, nueve veces elegido al Juego de Estrellas, se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda el lunes, en el primer cuarto de una derrota por 122-98 ante los Kings de Sacramento.

El astro fue golpeado por DeMar DeRozan en una penetración hacia el aro y su pie derecho aterrizó sobre el pie de Jonas Valanciunas, de los Kings.

“Fue un accidente extraño”, dijo Kidd antes del partido de los Mavericks en Milwaukee. “Así debería ser reportado. Pero no lo estamos reportando correctamente. Estamos reportando teorías de conspiración.”

Irving, de 32 años, promediaba 36,1 minutos por partido, ocupando el 12° lugar en la NBA antes de la lesión del miércoles. Su carga de trabajo había aumentado en este mes desde que los Mavericks cedieron en canje al base Luka Doncic, cinco veces All-NBA, con destino a los Los Angeles Lakers.

En cada uno de sus primeros cinco partidos después del trueque, Irving había jugado al menos 40 minutos. Promedió 39,3 minutos por partido en febrero.

“Él invitó eso”, dijo Kidd. “Él quería eso. Pero, ¿estamos reportando eso? ¿Lo estamos? No, no estamos reportando eso. Estamos reportando que estamos llevando a alguien al límite. Eso no es cierto. Su trabajo es jugar. Y le encanta jugar.

“Y está bien jugar 40 minutos a la edad de 32 años, en un mes. Esto no es toda la temporada, ¿verdad? Creo que a veces llevamos las cosas demasiado lejos, o no estamos diciendo realmente la verdad porque queremos los ‘me gusta’ o los ‘corazones’, o queremos que alguien nos ponga en esta plataforma de no decir toda la verdad. Porque fue un accidente extraño. Sucedió temprano en el partido. Deberíamos estar promoviendo a nuestros atletas, a nuestros jugadores, para que jueguen más minutos y más partidos, pero, ¿lo estamos haciendo? Probablemente no.”

La lesión de Irving fue el último contratiempo para los Mavericks, que ya habían perdido a Anthony Davis, 10 veces seleccionado al Juego de Estrellas, por una lesión en la ingle en su debut en Dallas el mes pasado, tras el intercambio que envió a Doncic a los Lakers.

Dallas comenzó miércoles en el décimo lugar del Oeste, último puesto que otorga un pasaje para el minitorneo de repesca.

Los Mavericks sólo tenían a ocho jugadores disponibles contra los Bucks debido a todas sus lesiones. La alineación titular de Dallas incluyó a Max Christie, Spencer Dinwiddie, Naji Marshall, Klay Thompson y Dwight Powell.

Los Mavericks que no estaban disponibles para el partido del miércoles incluían a Irving, Davis, Kai Jones (esguince de cuádriceps), Dante Exum (contusión en el pie derecho), Jaden Hardy (esguince de tobillo derecho), P.J. Washington Jr. (esguince de tobillo derecho), Daniel Gafford (esguince de rodilla derecha), Caleb Martin (esguince de cadera derecha) y Dereck Lively II (fractura por estrés en el tobillo derecho).

“Nadie siente pena por nosotros”, dijo Kidd. “Esto es un negocio. Tenemos un trabajo y una responsabilidad, y es salir y jugar. Los chicos tendrán una gran oportunidad de jugar que tal vez no habrían tenido”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.