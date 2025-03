Amanda Serrano enfrentará a Katie Taylor por tercera ocasión

(102032000568/Esther Lin/ Most Valuable Promotions)

Amanda Serrano vs Katie Taylor

Amanda Serrano vs Katie Taylor

La boxeadora puertorriqueña Amanda Serrano enfrentará por tercera ocasión a la irlandesa Katie Taylor en un combate que será la revancha del combate anterior donde se le otorgó la victoria a la campeona por decisión unánime, en una determinación controversial que afectó a la boricua.

La compañía promotora Most Valuable Promotions (MVP) y Netflix anunciaron el tercer combate que será parte de una cartelera con tres combates estelares de boxeo femenino y se llevará a cabo el 11 de julio del 2025.

PUBLICIDAD

Taylor vs. Serrano 3 marca el tercer capítulo de una de las rivalidades más feroces del boxeo, enfrentando a las dos estrellas femeninas más importantes del deporte una vez más en una pelea por el campeonato indiscutido de peso superligero femenino que se disputará en 10 rounds de dos minutos.

Su primer enfrentamiento en abril de 2022 hizo historia como la primera pelea femenina en encabezar el Madison Square Garden, obteniendo elogios mundiales y ganando la Pelea del Año de Sports Illustrated y el Evento del Año de The Ring para 2022. Taylor vs. Serrano también fue nominada para el Evento del Año de Sports Business Journal, un testimonio del alcance global y el poder del evento. Su revancha en el AT&T Stadium en noviembre de 2024, transmitida en Netflix, rompió récords con 74 millones de espectadores promedio a nivel mundial, convirtiéndose en el evento deportivo femenino más visto en la historia de los EE. UU. y fue nombrada Pelea Femenina del Año 2024 por ESPN, Sports Illustrated y Boxing Scene. Ahora, la libra por libra número 2 de ESPN, Taylor, y la número 3, Serrano, regresan a The Garden donde comenzó su rivalidad, con todos los cinturones indiscutibles de peso superligero de Taylor en juego nuevamente.

En el combate, Taylor (24-1, 6 KOs) busca agregar otro capítulo notable a su carrera boxística cuando se enfrente a Amanda Serrano por tercera vez en una trilogía histórica. Taylor, peleadora de Matchroom y medallista de oro olímpica de Bray, Irlanda, derrotó a Serrano en un Madison Square Garden con entradas agotadas en abril de 2022 en una impresionante pelea del año en la que Taylor defendió con éxito su entonces indiscutible título de peso ligero.

La pelea consolidó a Taylor y Serrano como las dos mujeres mejor pagadas en la historia de los deportes de combate, cada una ganando premios de siete cifras. El reinado de Taylor continuó cuando la pareja se enfrentó nuevamente en su revancha en noviembre de 2024, donde superó a Serrano en una decisión ajustada que volvió a establecer récords de audiencia.

Taylor ganó por primera vez el título indiscutible de peso ligero en el Madison Square Garden contra la belga Delfine Persoon en 2019, luego se convirtió en campeona indiscutible de dos pesos en noviembre de 2023, superando a Chantelle Cameron en una revancha de su primera batalla reñida en abril de 2023, y ambas peleas se llevaron a cabo en un 3Arena con entradas agotadas en Dublín, Irlanda.

PUBLICIDAD

Taylor tuvo por primera vez sus manos en los honores mundiales en su séptima pelea profesional, reclamando el título vacante de peso ligero de la AMB en Cardiff contra Anahi Sánchez en octubre de 2017, y ha estado en 18 peleas consecutivas por el título mundial desde esa noche.

La trilogía de Taylor con Serrano promete elevar aún más el boxeo femenino, encabezando una cartelera exclusivamente femenina que refleja su misión de larga data de hacer crecer el deporte.