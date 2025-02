Celebran evento de exaltación a los egresados de la LAI

La tercera exaltación del Recinto de los Inmortales del Deporte de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI), ya tiene 20 nuevos miembros. Todos y cada uno de ellos con honrosas distinciones desde la fase deportiva hasta la administración.

A pesar de dividirse por colores y símbolos, el reencuentro de egresados se les dio a través de lo que fue su desarrollo profesional, apoyado por una institución de educación superior en Puerto Rico miembro de la liga, que los llevó al sitial más alto en el deporte universitario. El anfiteatro Ramón Figueroa Chapel de la UPR de Mayagüez fue el escenario para el momento histórico.

La periodista y egresada del programa de voleibol y comunicación de la Universidad de Puerto Rico (UPR) recinto de Río Piedras, Ivonne Solla Cabrera, tuvo el privilegio de dar el mensaje de aceptación por todos sus compañeros exaltados. En este destacó el valor que tiene ser estudiante-atleta en nuestra isla.

“Para mí es un privilegio figurar en este grupo. Aquí hay personas que no solamente defendieron los colores de la Liga Atlética Interuniversitaria con campeonatos, aquí hay personas que pusieron el nombre de Puerto Rico en alto, dejaron a un lado la familia, dejaron trabajos, estudios para poner el nombre de Puerto Rico, donde todos nosotros queremos que esté siempre”, expresó Solla Cabrera.

“No hay manera de decir gracias. Estamos orgullosos de todo ustedes, pero detrás de cada atleta, cada historia de éxito, también se tienen figuras que estimulan, figuras que ayudan, figuras que retan y figuras que a veces tienen que tomar una postura para ayudar, colaborar y orientar. La situación de la LAI es compleja, en el sentido de que eres estudiante, pero estudiante-atleta. Entonces, ¿cuál de las dos premias? ¿Cuál de las dos es más importante? Las dos son importantes. Esa es la magia de la Liga Atlética Interuniversitaria”, añadió la voleibolista que formó parte de los equipos de las Jerezanas a finales de la década de 1970, ganando tres campeonatos y un subcampeonato.

El listado de los nuevos inmortales de la LAI 2025 tiene a los egresados de la UPR de Cayey: el exfondista olímpico, Jorge “Yoyo” Ortiz Rivera, y el exbaloncelista, Agustín Flores Roldán. Por la UPR de Humacao la exsoftbolista olímpica Miriam “Betty” Segarra. Mientras, el Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas de Mayagüez hoy la UPR de Mayagüez es representado por el excomisionado de la LAI, propulsor del deporte y educador, José Enrique Arrarás Mir; el exsaltador Carlos Acosta Ithier; el exfondista Félix Ladera Hernández; y, el exvelocista Norberto Cruz Arias.

La representación de la UIPR recayó en el expelotero Héctor “Macho” Figueroa Arroyo; el exfondista José Elías Chelias de Jesús; el exdirigente de baloncesto y educador Ricardo Armando Acosta Servera; y, la excomisionada de la LAI, Chriscelia de Vázquez. Mientras, la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico está representada por la exsoftbolista olímpica, Ivelisse Echevarría, y la exvelocista Margaret de Jesús Candelaria.

Solla Cabrera aprovechó la oportunidad ante los presentes para llevar un mensaje contundente del valor que tiene la educación superior en Puerto Rico. Una exhortación que unificó a todos los miembros de la LAI.

“La Universidad de Puerto Rico con todos sus recintos es una labor social. Ustedes han escuchado las historias de estos maravillosos compañeros. Nosotros somos gente de clase media, algunos de clase pobre materialmente. Pero… Aquí no hay gente pobre de espíritu, aquí no hay gente pobre de ganas, aquí no hay gente pobre de esperanza. Aquí hay gente que luchó, que tuvo líderes que apostaron a ellos, que los impulsaron. Por esto es por lo que el deporte es tan importante. Yo, simplemente, quiero decir gracias a la Liga Atlética Interuniversitaria, porque nos ayudó a que cada uno estemos en el lugar que estamos ahora. Tenemos que apoyar esta liga”, expresó la periodista, que fue exaltada junto a sus compañeros de la UPR de Río Piedras, el exlanzador Alfredo “Api” Romero Nieves y los exvelocistas Nerva Bultron Rivera y Pedro Ferrer Andino.

En el cierre de su mensaje, la Comunicadora también exaltada al Pabellón de la Fama del Deporte en Santurce y del Pabellón de la Fama del Voleibol de Puerto Rico, dejó una reflexión.

“En los momentos de impacto que enfrenta en este momento la Universidad de Puerto Rico les quiero dejar a todos, porque todos somos universitarios, con una pregunta, ¿Dónde estaríamos nosotros si no fuera por la IUPI?”, selló su discurso la Jerezana de la UPR de Río Piedras.

En homenaje póstumo se le rindieron tributo a el egresado de la UIPR y velocista, Amadeo I. Francis Smith; el egresado de la UPR de Río Piedras y baloncelista Félix Joglar Rosa; el exjefe de entrenador de atletismo de la Pontificia Universidad Católica, Manuel González Pató.

Recinto de los Inmortales del Deporte LAI

La primera inmortalización del Recinto fue en 1993 de manera póstuma a los fundadores de la LAI en 1929. Estos fueron Cosme Beitía (UPR de Río Piedras), Charles Leker (UIPR), Luis Izquierdo y José D. Morales (UPR de Mayagüez). En el 2024, fueron exaltados: Armandito Torres Ortiz, Rafael Serrano Segarra, Carlos Rivera, Reinaldo “Pochy” Oliver, Marie Lande Mathieu,

Rafael Mangual, Angelita Lind, Marilda Juliá Sánchez, Gabino Irizarry, Eugenio Guerra, Israel García, Raymond Dalmau y Heriberto Cruz, Fernando Luis Báez.