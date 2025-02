Natalia Meléndez y Alex Galindo: cultivan su historia de amor y su familia como equipo

Fue mientras Alex Galindo jugaba con el Boca Juniors de Buenos Aires en la Liga Nacional de Básquetbol Argentina que envió una solicitud de amistad por la red social Facebook a Natalia Meléndez, quien ya iba de salida de su carrera como baloncelista y comenzaba a comentar el deporte en radio.

A pesar de ambos pertenecer al mundo del baloncesto, no se conocían personalmente hasta ese momento.

“Él estaba jugando todavía profesional y yo estaba a punto de retirarme. Que en nuestro mundo de balonceslísticos no coincidía. Realmente fueron las redes sociales. Yo estaba haciendo radio, y él vio que yo tenía fotos de baloncesto en el perfil, y me envió un friend request y después me dijo que votara por él para el Juego de Estrellas de la Liga de Argentina”, relató Meléndez a Metro Puerto Rico.

Desde ese momento, surgió el flechazo de amor entre Galindo y Meléndez, que según el exbaloncelista, “unió el baloncesto”.

“Yo creo que todos los días se habla de baloncesto. Vemos menos baloncesto ahora por la cuestión de los trabajos y todo eso. Pero tenemos una conversación de baloncesto todos los días. El baloncesto yo creo que, de cierto modo, nos unió y nos mantiene unidos”, comentó Galindo. Punto en que coincidió Meléndez.

“Nos ayudamos en nuestros trabajos a través del baloncesto, porque nos conocimos a través de él, pero yo como comentarista, la opinión de Alex es bien importante para mí. Alex dirige niños y él dice que yo soy su asistente favorita. No estoy en el banco, pero hablamos mucho, el baloncesto es nuestra vida”, añadió Meléndez

Asimismo, cuando estaban saliendo, las citas tenían que ver con baloncesto. Galindo hacía mil tiros diarios y su asistente Meléndez se aseguraba de que los completara; quinientos tiros en la mañana y quinientos en la tarde.

El exbaloncelista profesional no encuentra una sola palabra para describir a su media naranja, ya que según nos dijo “una palabra no la describe”.

“Leal, es mi mejor amiga, mi cómplice. Mucha gente dice que su pareja es la que le completa. Es su mejor mitad. Y la realidad es que Natalia es eso y mucho más. Hay varias palabras. Yo creo que una palabra no la describe”, manifestó.

Por otro lado, la comentarista deportiva describió a su esposo como “un hombre de familia”.

“Su familia siempre es primero. Yo siento que me ama a mí sobre todas las cosas. Lo demuestra todos los días. Una de las cosas que más a mí me derrite de Alex es verlo en su faceta de padre. Tiago (el hijo de ambos) es el asistente de Alex desde que tengo uso de razón. Y la manera en que él lo cuida, lo ama, lo dirige, es una de las cosas más bonitas”, expresó.

El matrimonio describe su relación como un equipo.

“Yo creo que la mejor manera de describir nuestras relaciones es que nosotros somos un equipo. Yo soy la point guard en la familia”, dijo Meléndez entre risas.

La comentarista de Wapa Deportes y el exbaloncelista y dirigente de Leadership Christian Academy pasan todos sus 14 de febrero en una cancha de baloncesto o haciendo algo que tenga que ver con su amado deporte.