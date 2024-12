Tres hermanos de la INTER obtienen campeonatos en la lucha olímpica

Cada campeonato trae su afán y sus alegrías, y el de la lucha olímpica no fue la excepción para los Tigres de la Universidad Interamericana de Puerto Rico (UIPR), que ganaron por tercer año consecutivo el torneo de lucha olímpica de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI), celebrado el pasado sábado en el coliseo Rafael Mangual de la Universidad de Puerto Rico de Mayagüez.

El equipo ganó abrumadoramente con un “trabuco” de equipo, liderado por los hermanos Derick José Martínez (cinco veces medallista panamericano), Erick Martínez, Jr. (medallista panamericano), Edrick José Martínez (medallista panamericano) y a Arnold Rivera (medallista panamericano). Todos de la categoría U 20.

“Para nosotros es de gran alegría. Estamos muy contentos con el tricampeonato. Todos somos medallistas de oro y eso va para mi mamá que está aquí con nosotros”, dijo el mayor de los Martínez, señalando a sus hermanos y cargando el trofeo de campeón.

La victoria de la UIPR fue de 65.5 puntos. Estos ganaron cinco medallas de oro y una de plata.

Mientras, los Taínos de la Universidad Ana G. Méndez quedó en el segundo lugar con 45 puntos. El equipo de los Gallitos de la UPR de Río Piedras finalizó en tercer lugar con 43.5 puntos.

Jonovan Smith gana el premio al MVP en la lucha olímpica universitaria

El olímpico Jonovan Smith Marrero, luchador en los Juegos Olímpicos de París 2024 por Puerto Rico, quien compitió en su primer torneo en la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI), en la trusa de los Gryphons de la Caribbean Univeristy en la división de los 125 kilos, ganó con oro su categoría y el premio de atleta más valioso en el torneo universitario.

“Estoy muy emocionado. Este campeonato y premio significa mucho para mí”, dijo con una gran sonrisa el luchador.

Smith Marrero está en su primer año de competencia en la LAI como olímpico. Un proceso “al revés” en la vida deportiva para un estudiante-atleta.

En la mayoría de los casos, se convierten olímpicos en el proceso o finalizado el proceso universitario. Por ejemplo, la corredora de los 100 metros lisos de la Universidad Ana G. Méndez (UAGM), Gladymar Torres, que fue compañera de Smith Marrero de Delegación, y que el próximo semestre se despide de la pista universitaria. Ella es la dueña de los 100 metros de las Justas de Atletismo LAI y semifinalista olímpica.

“Hubo personas que me dijeron que no compitiera, porque es la LAI. Y yo les dije que no. Para mí es un premio y competencia que significa mucho, porque soy agradecido con la universidad (Caribbean) y Oto (Otoniel Pérez, entrenador de Caribbean y club Sparta Wrestling PR)”, dijo con su única manera de sonreír y celebrar.

En el evento se vio a un Smith Marrero mentor entre todos los luchadores, brindando su apoyo, sin ver diferencia entre colores ni universidades, solo la lucha.

Smith Marrero fue el último en combatir, y finalmente obtuvo la victoria. Al ganar, agarró a su entrenador Pérez, tirándolo en el colchón como gesto de celebración, mientras ambos reían.

El equipo de Smith finalizó en el cuarto lugar con 36 puntos.