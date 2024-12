VIDEO: Hijo de Pacho “El Antifeka” da triunfo a su equipo de baloncesto en universidad de Misisipi

Neftalí J. Álvarez, hijo del fenecido exponente de música urbana Neftalí Álvarez Núñez, conocido artísticamente como “Pacho El Antifeka”, logró este fin de semana que su equipo de baloncesto de la Universidad del Sur de Mississippi (USM, por sus siglas en inglés), consiguiera un triunfo.

El momento se dio cuando el joven boricua encestó el balón faltando tres segundos para que finalizara el partido, dando la victoria a la USM, que estaba un punto abajo frente a la Universidad de Milwaukee (UWM), como parte de un encuentro de la Asociación Nacional de Atletismo Universitario (NCAA).

El enfrentamiento concluyó con marcador de 66 a 65.

Según el portal de ESPN Deportes, Álvarez, quien juega la posición de base, estuvo en cancha 36 minutos y aportó ocho puntos en el juego del sábado contra Milwaukee y 21 puntos en el desafío versus el quinteto de los Abilene Christian Wildcats el pasado lunes.

El atleta jugó dos temporada con la Universidad Mercer en Georgia (2022-2022) y una con la Universidad de Fairfield (2018-2019).

En junio de 2023, Álvarez Núñez de 42 años fue asesinado en el área de Plaza Tropical Shopping Center, que ubica en la carretera PR-167, intersección con la carretera PR-174, en Bayamón. El cantante fue velado en uno de sus apartamentos en el complejo de vivienda pública Juana Matos en Cataño, y sus restos llevados al cementerio Porta Coeli.

Tras la muerte de su progenitor, Álvarez publicó un emotivo mensaje en redes sociales en el que prometió continuar su carrera profesional dentro del deporte.

“No puedo describir cómo me siento ahora mismo, pero donde tú estás quiero que sepas que criaste a un hombre y no a un niño, ¡Y sé todo lo que tengo que hacer para ser una gran persona! Seguiré centrado en el baloncesto y sacaré a la familia adelante como tú me enseñas...”, dijo en aquel momento.