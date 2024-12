Reciben a Amanda Serrano en evento celebrativo en la isla

the Wheel

La boxeadora puertorriqueña Amanda Serrano celebró su evento de bienvenida a la isla el domingo, luego de su más reciente pelea contra Katie Taylor.

El evento se llevó a cabo en La Isla Wheelhouse en San Juan.

La sede de la celebración de la deportista indicó que esta actividad junto a la deportista “marca el comienzo de una nueva iniciativa para apoyar el deporte y talento local en este establecimiento”.

El acontecimiento sirvió para presentar la nueva campaña de La Isla Wheelhouse destinada a apoyar a los deportistas locales a través de eventos y patrocinios. “Estamos comprometidos en ser un pilar para el desarrollo del deporte en nuestra comunidad”, agregó Jesús Medina, propietario de La Isla Wheelhouse.

Asimismo, Medina expresó que: “La bienvenida de Amanda es más que una celebración de logros deportivos; es un testimonio de cómo los puertorriqueños se unen para levantar y honrar a los suyos”.

Con música en vivo, bazaar navideño con más de 10 comercios locales e invitadas especiales como Krystal Rosado, Elise Soto y Cindy Serrano, este evento reunió la cultura puertorriqueña, los deportes.

El pasado 14 de noviembre, la puertorriqueña se enfrentó a Katie Taylor, y luego de que la irlandesa ganara la pelea, la decisión de los jueces de su victoria no fue bien recibida por las miles de almas congregadas en el Estadio AT&T en Texas.

No hubo nocaut, pero sí cabezazos, en una guerra sobre del ring que llegó a 12 asaltos.

La campeona boricua terminó el combate —por primera vez en su carrera— con serias cortaduras, producto de cabezazos de Taylor. Las tarjetas de los jueces mantuvieron a la irlandesa como campeona de las 126 libras con las siguientes puntuaciones: 95-94; 95-94 y 95-94.

Serrano conectó 324 golpes versus Taylor, quien pudo conectar 217.

“Mostré que soy brava, perdí en dos divisiones, pero gané en tres”, dijo Serrano. Sobre la cortadura, reconoció que es molesto pelear cortada, pero que sabía que era algo que podía pasar por el estilo de Taylor. “Oye, soy boricua, voy a morir en este cuadrilátero no importa qué, no importa cuantas cortadas tenga en mi cara, voy a llegar al final”, afirmó la boxeadora puertorriqueña, quien enfatizó que es campeona, no importa qué. “He ganado en tres divisiones”, dijo Serrano al terminar el combate a 10 asaltos.