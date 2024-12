Barcelona sucumbe 2-1 ante Las Palmas

El Barcelona tuvo una amarga celebración de su 125to aniversario después de sufrir un revés en casa al caer 2-1 ante Las Palmas el sábado, con lo que quedan a merced que el Real Madrid les recorte distancia en la lucha por el liderato de la liga española.

Sandro Ramírez (minuto 49) y Fábio Silva (67) aprovecharon la displicencia defensiva de los anfitriones para hacer las dianas que sorprendieron a los culés.

Raphinha emparejó momentáneamente al 61, con su noveno tanto del curso (14to de la temporada).

“Noviembre ha terminado y tenemos que volver a empezar en diciembre”, dijo el técnico culé Hansi Flick. “El equipo tiene calidad. No puedo decir que no lo hayan intentado, lo han intentado durante 90 minutos, pero hoy no ha sido posible”.

Por tercera jornada consecutiva, el líder Barcelona se va sin triunfo y apenas ha cosechado un punto. Quedó con 34 puntos, cuatro más que el Real Madrid, que el domingo recibe al Getafe y tiene un duelo pendiente de visita ante el Valencia.

“Tenemos que mirar lo que estamos haciendo mal para mejorar”, dijo Raphinha. “Bajamos el nivel. Eso nos está complicando los partidos”.

Las Palmas puso fin a una racha de 53 años sin triunfos de visita ante el Barcelona para quedarse en la 14ma posición con 15 unidades.

El Barça fue inoperante la mayor parte de la primera mitad, en la que por primera ocasión en el torneo se fueron sin anotar como locales. Un disparo de Raphinha al travesaño en el descuento previo al descanso fue la mejor de las opciones del líder.

Flick entonces dispuso que la joven joya Lamine Yamal ingresara para el complemento en los que fueron sus primeros minutos de acción desde el 3 de noviembre, cuando sufrió una lesión en el tobillo ante el Espanyol y que lo alejó tres partidos y lo marginó de la convocatoria con España.

Pese a la presencia de Yamal en la zona de ataque, Las Palmas tomó ventaja gracias a la exquisita definición con un disparo cruzado y rasante de Sandro en una veloz ofensiva de tres toques de los visitantes.

Raphinha se encontró con la opción para igualar desde la zona de la medialuna con un disparo que superó al exculé Jasper Cillessen, quien a la postre se convirtió en el héroe con varias intervenciones que evitaron la igualada.

Silva hizo el tanto del triunfo luego de recibir en tres cuartos y enfilarse a la meta ante una débil marca, para definir con un disparo junto al poste.

El Barça se lanzó al frente en busca de la igualada, pero sin la fortuna pese a terminar con una veintena de remates para evitar la primera derrota como local esta temporada.

Además del descalabro, el Barça sufrió la baja de Alejandro Balde, quien pasados los primeros 20 minutos recibió un golpe en la garganta que hizo que saliera en camilla del campo debido al protocolo de conmociones de la liga.

El Barça lució una camiseta especial con pantaloncillos blancos por el aniversario de la fundación del club el 29 de noviembre de 1899, que celebraron el viernes.

Se mete en la pelea

El Atlético de Madrid extendió a siete partidos su racha triunfal en todas las competencias luego de golear a domicilio 5-0 al Valladolid, para asumir provisionalmente el subliderato.

Clément Lenglet (minuto 26), Julián Álvarez (35), Rodrigo de Paul (37), Antoine Griezmann (52) y Alexander Sorloth (90+2) facturaron las dianas.

La goleada impulsa al Atlético a la segunda posición con 32 unidades, a dos del líder Barcelona y dos por encima del Real Madrid, que el domingo recibe al Getafe.

Valladolid es sotanero con nueve puntos después de sufrir su décimo revés. Antes del descanso, hubo aficionados que se retiraron del inmueble cuando ya perdían por tres goles.

“La Araña” Álvarez cerró un sensacional noviembre, en el que marcó seis de los 10 tantos en todas las competencias en su primera campaña como colchonero; el delantero argentino llegó a cinco en el curso local.

Para Lenglet fue su primer tanto en la liga española en cuatro años, cuando con el Barcelona también le marcó al Valladolid. El zaguero francés tiene ocho goles en España, de los cuales tres de ellos han sido ante el conjunto pucelano.

Griezmann también llegó a cinco dianas en el campeonato (siete en la temporada) después de combinarse con Álvarez en una triangulación, y al recibir de vuelta de “La Araña” hizo un giro completo para quitarse a un zaguero y al quedar ante el arquero Karl Hein para definir con un toque de vaselina con la izquierda.

En la última acción del juego, Sorloth se afianzó como el mejor ariete colchonero en la liga al llegar a seis tantos.

La goleada no fue más escandalosa luego de que en la primera mitad no se validaron tantos de Giuliano Simeone y José María Giménez al valorarse desde el VAR posiciones adelantadas antes de sus remates a las redes.

En otros resultados, el Espanyol se impuso 3-1 al Celta de Vigo y el Alavés empató 1-1 con el Leganés.