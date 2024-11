Campamentos de talento de flag football buscan estrellas emergentes

DENVER (AP) — Quizás eres el jugador más valioso de ese partido anual de fútbol americano de bandera en el traspatio durante el Día de Acción de Gracias.

O tal vez has jugado al fútbol americano de contacto en cualquier nivel. O has corrido en pista. O has jugado al baloncesto. O simplemente has experimentado con algún deporte.

En cualquier caso, esto podría ser para ti: La federación de fútbol americano de Estados Unidos está organizando campamentos de identificación de talentos por todo el país para encontrar a la próxima estrella del fútbol americano de bandera o flag football. Es como si los programas televisivos “America’s Got Talent” y “American Idol” se fusionaran, teniendo como escenario el campo y como gran premio una oportunidad para competir por un lugar en la selección nacional.

Y es que nunca es demasiado temprano para comenzar la planificación hacia los Juegos Olímpicos de 2028 en Los Ángeles, donde el flag football hará su debut en el programa.

Pero debes saber esto: no será fácil quedarse en el equipo. Las selecciones nacionales de hombres y mujeres están en un estado de “Dream Team". El lado masculino ha capturado seis de los últimos siete campeonatos mundiales y las mujeres han ganado tres consecutivos. Para mantenerse en la cima, el organismo rector de este deporte en la nación está explorando cada campo de fútbol, parque, pista, cancha de baloncesto y gimnasio a fin de encontrar talento oculto para cultivar.

La federación ha organizado campamentos y pruebas de costa a costa para cualquier persona de entre 11 y 23 años. Hasta ahora, se ha establecido más de una docena de sitios, incluyendo Dallas (domingo), Chicago (14 de diciembre), Tampa (29 de marzo), Los Ángeles (por determinar) y el área de Boston (27 de abril), donde la sede será el Gillette Stadium, casa de los Patriots de Nueva Inglaterra.

La organización ya se ha asociado con la NFL en iniciativas y programas de flag football. Los números han sido impresionantes, con un aumento del 86% en el compromiso en plataformas de redes sociales desde octubre de 2023, cuando el fútbol americano de bandera fue anunciado como deporte olímpico por invitación.

La participación de niñas y niños de 6 a 17 años en este deporte el año pasado alcanzó más de 1,6 millones, según investigaciones de la federación

“Nos enorgullecemos de elevar el estándar en todo el deporte”, dijo Eric Mayes, director gerente de alto rendimiento y selecciones nacionales de fútbol americano de Estados Unidos. “Queremos ser los mejores del mundo, y seguir siendo los mejores del mundo”.

El fútbol americano de bandera fue uno de los cinco nuevos deportes añadidos al programa de Los Ángeles 2028. El fútbol americano, cuya popularidad internacional ha ido en aumento, mejoraría con una aparición olímpica. Y tan sólo hay que imaginar que algunas caras conocidas aparecieran en el terreno. Quizás podría tratarse incluso de estrellas de la NFL como Tyreek Hill o Patrick Mahomes, tal vez incluso de grandes exjugadores profesionales que se ciñan un cinturón de bandera por un país con el que puedan tener vínculos.

Poco después de la inclusión del flag football, hubo rumores de que los jugadores de la NFL posiblemente se unirían a la diversión. Por supuesto, hay problemas logísticos que abordar antes de su inclusión en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, que comienzan el 14 de julio de 2028.

Entre estos retos figura el campamento de prácticas de la NFL, porque los Juegos Olímpicos se celebrarán justo en medio de éste. La gran pregunta es: ¿Permitirán los propietarios que los jugadores de alto precio se ausenten en busca de una medalla de oro?

Aún no se han tomado decisiones sobre la situación de los jugadores de la NFL para los Juegos Olímpicos.

Por ahora, se trata simplemente de hacer que este deporte crezca. Actualmente, 13 estados sancionan el fútbol americano de bandera femenino como un deporte universitario competitivo. Recientemente, los Steelers de Pittsburgh y los Eagles de Filadelfia, ayudaron a allanar el camino para que se adoptara en Pensilvania.

En todo el mundo, también está ganando popularidad. La selección femenina de Japón ocupó el tercer lugar en los recientes campeonatos mundiales, mientras que una de las mejores jugadoras del planeta es la mariscal de campo mexicana Diana Flores.

”¿Podría el flag football convertirse en el nuevo fútbol globalmente? Eso es algo a lo que podemos aspirar”, dijo Stephanie Kwok, vicepresidenta de fútbol americano de bandera de la NFL.

Sin embargo, este tipo de fútbol americano de bandera no es tu juego del Día de Acción de Gracias con familiares y amigos. Hay una curva de aprendizaje.

Y dado que los planteles son pequeños, la versatilidad es esencial. La mayoría de los miembros de la selección nacional necesita ser una versión de Travis Hunter, el destacado jugador de dos vías de Colorado y aspirante al trofeo Heisman.

Hay que olvidarse también la cobertura de contacto, porque no hay contacto.

Ninguno.

Eso requirió algunos ajustes para Mike Daniels, un defensor de West Virginia que recibió una invitación al minicampamento de novatos con los Browns de Cleveland en 2017.

“Si un receptor está corriendo, estoy pensando, ‘bueno, puedo tocarlo un poco aquí y allá y empujarlo’”, explicó Daniels. “Ellos dicen, ‘No, no puedes’. Yo simplemente estaba como, ‘¿Entonces se supone que debo dejar que este tipo simplemente corra?’ Realmente me rebelé contra la idea al principio. Pero uno aprende”.

La competencia por un lugar en el equipo olímpico va a ser intensa, porque se espera que un conjunto se integre tan sólo con 10 jugadores. Los mejores 10 se ganarán su puesto, ya que credenciales como All-American universitario o All-Pro de la NFL pasan a un segundo plano.

“De hecho, me encantaría” ver a los jugadores de la NFL probar, dijo Daniels, quien también es entrenador personal en Miami. “No voy a dejarte simplemente entrar aquí, pensando, ‘jugué al fútbol americano en la NFL durante cinco años. Soy popular. Tengo un gran nombre.’ Soy mejor que tú y lo voy a demostrar, hasta que demuestres lo contrario”.

En casa, Bruce Mapp constantemente hace girar sus caderas al doblar una esquina del pasillo o si su hija intenta alcanzarlo para un abrazo. Es su manera de trabajar para eludir a un “defensor” que intenta arrebatar la bandera.

Ese profesionalismo le ha valido al receptor de Coastal Carolina cuatro medallas de oro con Estados Unidos. Sin duda, el joven de 31 años planea ir por más oro en Los Ángeles.

“Uno creció viendo a Usain Bolt y al ‘Redeem Team’ liderado por Kobe Bryant que ganó una medalla de oro, y siempre piensaa, ‘Eso es una locura.’ Obviamente, no podrías hacerlo en tu deporte, porque jugué al fútbol americano”, dijo Mapp, quien posee un camión de comida en el área de Dallas. “Con la llegada de los Juegos Olímpicos, eso (la medalla de oro) es en lo que tengo la mente puesta”.

Es un pensamiento común, por eso todo, incluidos los campamentos de talento, comienza ahora.

“Todos piensan, ‘Sí, Estados Unidos simplemente gana’”, dijo Daniels. “Pero trabajamos duro todo el tiempo. No sólo entramos. No solo bajamos del autobús pensando, ‘Vamos a vencer a los demás”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.